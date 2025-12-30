انفراجة في صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

18 حجم الخط

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة ضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم من صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد مفاوضات شهدت بعض التعثر بسبب المطالب المالية للأهلي.

عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم

وكشف باسل طبال، مراسل بي إن سبورتس في برشلونة، أن النادي الكتالوني قدم عرضه الأخير لضم اللاعب، وأن الصفقة اقتربت من الحسم هذه المرة.

وأضاف طبال أن الأمور تسير بشكل جيد مقارنة بالفترات السابقة، بعد أن شهدت المفاوضات تعثرا أكثر من مرة بسبب المقابل المالي المطلوب من الأهلي.

إصابة حمزة عبد الكريم

تعرض حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب مساء اليوم، في الدقيقة 28 من عمر المباراة، مما اضطر الجهاز الفني لإشراك محمد زعلوك بديلا عنه.

ويتقدم المقاولون العرب على الأهلي بهدفين في المباراة المقامة على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان مصطفى جمال سجل الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 20 من علامة الجزاء.

أضاف المقاولون العرب الهدف الثاني في مرمى الأهلي عن طريق يواكيم في الدقيقة 40.

وشهد تشكيل الأهلي اعتماد ييس توروب، المدير الفني للفريق، على لاعبي الشباب وقطاع الناشئين خلال مواجهة اليوم أمام المقاولون العرب.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

وأعلن ييس توروب مدرب النادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: حازم جمال.

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي وأحمد عابدين وإياد مدحت ومهند الشامي.

خط الوسط: إبراهيم عادل ومحمد رأفت وإبراهيما كاظم وعمر معوض ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: إياد تامر ومحمد زعلوك وهشام مصطفى وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف وحمزة الدجوي ومحمود لبيب ومعاذ عطية

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة، حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف.

وتضم المجموعة أيضًا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 9 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 4 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - نقطة سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

