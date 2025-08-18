أيمن بهجت قمر يكشف حقيقة توقف فيلم طلقني بسبب خلاف بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

رد السيناريست أيمن بهجت قمر، على الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية، وزعمت توقف تصوير فيلم طلقني لكريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، خاصة بعدما قامت الأخيرة بإلغاء متابعته عبر إنستجرام.

وقال أيمن بهجت قمر في تصريح خاص لـ “فيتو”: “لا خالص مافيش أي مشاكل هي المصادفة إن التصوير وقف عشان خالد مرعي، وزيد الكردي ومهندس الديكور محمد أمين ومدير التصوير أحمد عبد العزيز طالعين بكرا جورجيا معاينات عشان يجهزوا للتصوير هناك”.

وأضاف: "ولما يرجعوا من معاينة مكان التصوير هيرجع تاني في مصر يوم ٢٢ أغسطس والسفر للتصوير في جورجيا في أول أسبوع في الشهر المقبل".

ويبدو أن “الحكاية كان فيها إن”، فرغم إنهاء الفنان كريم محمود عبد العزيز جميع الشائعات حول انفصاله عن زوجته آن الرفاعي، بصورة رومانسية، إلا أن تصرف مثير من الفنان يفتح الباب على مصراعيه حول طبيعته علاقته بالفنانة دينا الشربيني.

ونشر كريم محمود عبد العزيز، صورة رومانسية مع زوجته آن الرافعي تجمعهما عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، مرفقًا تعليقًا مقتضبًا بكلمة واحدة: بحبك، لتكون إعلانًا واضحًا عن عودتهما بعد فترة من الغموض.

الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من نجوم الفن، حيث كتبت شيماء سيف: "ربنا يسعدكم ويهدي سركم وما يحرمكوش من بعض، الحب ينتصر.

وعلق الإعلامي رامي رضوان: "الحلوين" كما كتبت الفنانة دنيا سمير غانم: “بنحبكم أنتو الاتنين، ما شاء الله”.

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

والغريب أنه بالتزامن مع إعلان كريم محمود عبد العزيز عودته لزوجته، لاحظ المتابعون أن نجل الساحر محمود عبد العزيز ألغى متابعة الفنانة دينا الشربيني على “إنستجرام”.

ومن جانبها ردت الفنانة دينا الشربيني على التصرف بتصرف مماثل، حيث قامت بحذفه من قائمة المتابعين.

هذه الخطوة أثارت تساؤلات واسعة، خاصة بعد ظهور متكرر لهما معًا، وتبادل تعليقات وصور خلال الأشهر الماضية.

وكانت شائعات قوية انتشرت مؤخرًا حول انفصال كريم محمود عبد العزيز عن آن الرفاعي وربطه بالفنانة دينا الشربيني، وهو ما نفاه الفنان عبر هذه الصورة وتصرفه على مواقع التواصل، مؤكدًا بذلك استقرار حياته الزوجية.

علاقة عمرها أكثر من 10 سنوات

يُذكر أن كريم تزوَّج آن الرفاعي عام 2011 في حفل زفاف ضخم بالقاهرة، حضره كبار النجوم، ومنذ ذلك الحين حرص الثنائي على الظهور العلني في المناسبات، مما جعل علاقتهما محط أنظار الجمهور والإعلام.

فيلم "طلقني"

ورغم إلغاء المتابعة، لا تزال العلاقة المهنية بين كريم ودينا قائمة، إذ يواصلان حاليًّا تصوير فيلمهما الجديد "طلقني"، في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح فيلم "الهنا اللي أنا فيه" عام 2024.

الفيلم ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية، ويُتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشهد مشاركة عدد من النجوم، من بينهم أحمد عناني، ياسمين رحمي، محمود فارس، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

