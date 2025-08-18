الإثنين 18 أغسطس 2025
رياضة

أبرزها بيراميدز والمصري، الكشف عن حكام مباريات الثلاثاء في الدوري الممتاز

بيراميدز والمصري،
بيراميدز والمصري، فيتو

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الكرة المصرية عن حكام مباريات الثلاثاء في مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة المصري وبيراميدز 

الاسماعيلي والاتحاد 

البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية 

فاركو وطلائع الجيش

وتشهد الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز مواجهة هامة ومرتقبة بين فريقي بيراميدز والمصري البورسعيدي.


موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز 


ويلتقي فريقا بيراميدز والمصري في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري قمة الدوري برصيد 6 نقاط، ويأتي بيراميدز في الترتيب الرابع برصيد 4 نقاط.

بيراميدز والإسماعيلي


وحقق بيراميدز فوزا غاليا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل في ثاني جولات الدوري

مباراة المصري وطلائع الجيش 


ونجح المصري في الفوز على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس الماضي على ستاد السويس الجديد، ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى النقطة السادسة من مباراتين في صدارة جدول الترتيب.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثانية 

1- المصري 6 نقاط
2- الأهلي 4 نقاط
3- الزمالك 4 نقاط
4- زد 4 نقاط
5- مودرن سبورت 4 نقاط
6- إنبي 4 نقاط
7- بيراميدز 4 نقاط
8- الجونة 3 نقاط
9- حرس الحدود 3 نقاط
10- بتروجيت نقطتان
11- سموحة نقطتان
12- غزل المحلة نقطتان
13- كهرباء الإسماعيلية نقطة واحدة
14- الاسماعيلي نقطة واحدة
15- البنك الأهلي نقطة واحدة
16- وادي دجلة نقطة واحدة
17- المقاولون العرب نقطة واحدة
18- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة
19- فاركو نقطة واحدة
20- الجيش نقطة واحدة
21- الاتحاد بدون نقاط

 

