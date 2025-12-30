الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
اقتصاد

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الموافق 30 ديسمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، كما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير السن في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 8 إلى 16 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 8 و8.5 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 5 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 6 إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 45 جنيها.
أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 15 إلى 16 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 16 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 10 إلى 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 10 جنيهات.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 12 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 13 جنيها.

أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 12 إلى 13 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى بيور من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 12 إلى 13 جنيها.

