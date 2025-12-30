هل ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب وما حكم الاحتفال بها؟ البحوث الإسلامية يرد (فيديو)

18 حجم الخط

حسم الشيخ مصطفى خالد محمد، الواعظ بـمجمع البحوث الإسلامية، الجدل حول مسألة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، مؤكدا أنه أمر مستحب ومرغب فيه شرعا.

حكم الاحتفال بـ ليلة الإسراء والمعراج

وأوضح الشيخ مصطفى في لقاء مع “فيتو” أن احتفال المسلم بليلة الإسراء والمعراج بشتى أنواع الطاعات والقربات أمر فيه فرح شديد بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن في هذا فرح بالمقام الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إليه نبي غيره.

هل ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب؟

وعن موعد ليلة الإسراء والمعراج قال: “حكى كثير من العلماء أن ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب ومنهم؛ الحافظ السيوطي”، مؤكدا أنه نقل أكثر من 15 قولا أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في شهر رجب.

وأشار الواعظ بـمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن كثيرا من العلماء أيضا أكدوا أن ليلة 27 من شهر رجب هي ليلة الإسراء والمعراج منهم؛ الإمام ابن الجوزي، والإمام أبو حامد الغزالي، والإمام ابن رجب الحنبلي.

حكم اختصاص ليلة الإسراء والمعراج بالتهجد والقيام

وأكد الشيخ مصطفى أن اختصاص ليلة الإسراء والمعراج بـالتهجد والقيام، أمر جائز ولا بأس به، لا سيما أن قيام الليل هو أمر مطالب به المسلم في كل ليلة، خاصة أن هذه الليلة فيها تكريم وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم.

معجزة الإسراء والمعراج



يُعرّف الإسراء بأنّه انتقال النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه السلام ليلا من البيت الحرام في مكّة المُكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس على دابّةِ البُراق، وأمّا المعراج فهو صُعودهما من بيت المقدس إلى السماوات العُلى. وقد ثبت وقوع هذه الحادثة في القُرآن، والسُنّة، وشهادة الصحابة الكرام بذلك، وهي من إكرام الله -تعالى- لنبيّه.

