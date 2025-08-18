الإثنين 18 أغسطس 2025
احتجاز طرفي واقعة "سحل سيدة" بالشرقية لحين ورود تحريات المباحث

أثارت واقعة اعتداء مروّعة بمحافظة الشرقية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق لحظة تعرض سيدة للضرب المبرح والسحل على سلالم منزلها بإحدى قرى مركز الزقازيق.

مفاجأة جديدة في واقعة سحل سيدة بالشرقية

وخلال الفيديو، ظهرت السيدة وهي تطلق صرخات استغاثة وسط اعتداءات متكررة، في وقت حاول نجلها التدخل لحمايتها، إلا أنه لم يسلم من الاعتداء.

حجز المتهمين في الواقعة لحين ورود تحريات المباحث 

في المقابل، قررت النيابة العامة بالشرقية حجز طرفي الواقعة لحين ورود تحريات المباحث، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو سحل سيدة الشرقية 

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيق زوجها بالاعتداء عليها وعلى أبنائها بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود  بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مدرسة "مصابة بكدمات متفرقة"، طرف ثان: (شقيق زوج المجنى عليها وزوجته) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وذلك لوجود خلافات عائلية بسبب لهو الأطفال، اعتدى على إثرها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب وإحداث إصابات بزوجة أخيه.

