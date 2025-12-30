دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

18 حجم الخط

دخل منذ قليل اللاعب علي جبر محكمة جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز قبيل صدور الحكم عليه في قضية التزوير.

كما وصل قبل قليل رمضان صبحي من محبسه إلى مقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة حاليا بشبرا الخيمة، لسماع النطق بالحكم في قضية تزوير كراسات امتحانات معهد للسياحة.

وصول رمضان صبحي لمقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا



وتنعقد الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وبرئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، حيث يشهد مجمع محاكم شبرا استعدادات مكثفة داخل القاعة وخارجها في ظل اهتمام إعلامي وجماهيري واسع بالقضية.

وحضر رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز وسط قوة أمنية من ترحيلات مديرية أمن الجيزة، مصطحبة باقي المتهمين في قضية اتهام اللاعب، و3 آخرين في قضية التزوير.

محاكمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز

وواجهت هيئة محكمة الدائرة 30 بـ محكمة جنايات الجيزة، المتهمين الثلاث من بينهم اللاعب رمضان صبحي، بالتهم التي تضمنها أمر الإحالة الخاص بالقضية، ونفوا جميعا التهم الموجهة إليهم.



قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين في قضية التزوير للمحاكمة



وأحالت النيابة العامة المتهمين يوسف م س ي ويبلغ من العمر 22 عامًا ويعمل بمقهى ومقيم بالمقطم، ومحمد إ ع ع البالغ 37 عامًا ويعمل مشرف أمن بالمعهد ومقيم بالبدرشين،رمضان صبحي البالغ 28 عامًا لاعب كرة قدم ويقيم بالقطامية، وطارق م م ص البالغ 45 عامًا مالك مقهى ويقيم بالمقطم، إلى المحاكمة الجنائية محكمة جنايات شبرا الخيمة بتهمة تزوير كراسات إجابات امتحانات الفرقة الثالثة وكشوف الحضور والانصراف وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات لم تتم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول قام بتحرير كراسات الإجابة والتوقيع عليها بتوقيع نسبه زورًا إلى اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين الذين زودوه بالبيانات والمعلومات اللازمة للتزوير بهدف إثبات أداء اللاعب للامتحانات رغم عدم حضوره.

وأكدت التحقيقات أن الغرض من هذه العملية كان تسهيل حصول اللاعب على شهادة دراسية دون وجه حق من خلال إضفاء الصفة الرسمية على محررات غير صحيحة.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا جميعًا في الجريمة بالاتفاق والمساعدة بعد أن قام كل منهم بدور محدد في عملية التزوير سواء في توفير البيانات أو تسهيل تحرير المحررات أو تمريرها داخل المعهد.



