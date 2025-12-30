الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دخول علي جبر جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي قبل النطق بالحكم بقضية التزوير (فيديو)

محاكمة رمضان صبحي،
محاكمة رمضان صبحي، فيتو
18 حجم الخط

دخل منذ قليل اللاعب علي جبر محكمة جنايات شبرا الخيمة لمؤازرة رمضان صبحي  لاعب نادي بيراميدز قبيل  صدور الحكم عليه في قضية التزوير. 

كما وصل قبل قليل  رمضان صبحي  من محبسه إلى مقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة حاليا بشبرا الخيمة، لسماع النطق بالحكم في قضية تزوير كراسات امتحانات معهد للسياحة. 

txt

حبس وغرامة لأستاذ بجامعة بني سويف بقضية تنمر على خريجة من ذوي الهمم

txt

فتح باب التقدم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني بالجامعات الأهلية

 

وصول رمضان صبحي لمقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا

 


وتنعقد الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وبرئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، حيث يشهد مجمع محاكم  شبرا استعدادات مكثفة داخل القاعة وخارجها في ظل اهتمام إعلامي وجماهيري واسع بالقضية.

 

وحضر رمضان صبحى لاعب  نادي بيراميدز   وسط قوة أمنية من ترحيلات مديرية أمن الجيزة، مصطحبة باقي المتهمين في قضية اتهام اللاعب، و3 آخرين في قضية التزوير.

محاكمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز 

وواجهت هيئة محكمة الدائرة 30 بـ محكمة جنايات الجيزة،  المتهمين الثلاث من بينهم اللاعب رمضان صبحي، بالتهم التي تضمنها أمر الإحالة الخاص بالقضية،  ونفوا جميعا التهم الموجهة إليهم.


قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين في قضية التزوير للمحاكمة 


وأحالت النيابة العامة المتهمين  يوسف م س ي ويبلغ من العمر 22 عامًا ويعمل بمقهى ومقيم بالمقطم، ومحمد إ ع ع البالغ 37 عامًا ويعمل مشرف أمن بالمعهد ومقيم بالبدرشين،رمضان صبحي البالغ 28 عامًا لاعب كرة قدم ويقيم بالقطامية، وطارق م م ص البالغ 45 عامًا مالك مقهى ويقيم بالمقطم، إلى المحاكمة الجنائية محكمة جنايات شبرا الخيمة  بتهمة تزوير كراسات إجابات امتحانات الفرقة الثالثة وكشوف الحضور والانصراف وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات لم تتم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول قام بتحرير كراسات الإجابة والتوقيع عليها بتوقيع نسبه زورًا إلى اللاعب رمضان صبحي  لاعب نادي بيراميدز وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين الذين زودوه بالبيانات والمعلومات اللازمة للتزوير بهدف إثبات أداء اللاعب للامتحانات رغم عدم حضوره. 

وأكدت التحقيقات أن الغرض من هذه العملية كان تسهيل حصول اللاعب على شهادة دراسية دون وجه حق من خلال إضفاء الصفة الرسمية على محررات غير صحيحة. 

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا جميعًا في الجريمة بالاتفاق والمساعدة بعد أن قام كل منهم بدور محدد في عملية التزوير سواء في توفير البيانات أو تسهيل تحرير المحررات أو تمريرها داخل المعهد.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة جنايات بنها رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز شبرا الخيمة محاكمة رمضان صبحي محكمة جنايات بنها محكمة جنايات الجيزة

مواد متعلقة

حبس وغرامة لأستاذ بجامعة بني سويف بقضية تنمر على خريجة من ذوي الهمم

فتح باب التقدم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني بالجامعات الأهلية

شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في المعرض الدولي FIDAK بالسنغال

تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام تنزانيا في جولة الحسم بأمم إفريقيا

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة (صور)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

السقوط في بئر الغل والحسد!

وفاة الروائي محمد يوسف الغرباوي

اليمن: سنلجأ إلى إجراءات قانونية ضد الإمارات حال رفضها سحب قواتها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads