5 مشاهد تكشف تفاصيل مطاردة المتهمين لـ فتيات طريق الواحات

كشفت التحريات وكاميرات المراقبة المحيطة بموقع حادث مطاردة شباب لبعض للفتيات بسيارتهم على طريق الواحات، والتي تم التحفظ عليها وتفريغها، كافة تفاصيل الحادث منذ خروج الفتيات من الكافيه الذي كانوا يجلسون فيه حتى مطاردتهم بثلاث سيارات يستقلها شباب كانوا يجلسون على ذات الكافيه، لتؤكد صحة الواقعة وأقوال المجني عليهن.

في السطور التالية نسرد ما التقطته كاميرات المراقبة للواقعة..

المشهد الأول

أثبتت التحريات وجود مقهى داخل محطة البنزين يضم منطقتين للجلوس، إحداهما داخلية وأخرى خارجية، يفصل بينهما واجهة زجاجية، بالإضافة إلى تزويد المكان بعدد من كاميرات المراقبة بالداخل والخارج.

المشهد الثاني



بالاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة تبين أنه بتاريخ 13 أغسطس 2025، في تمام الساعة 5:02 صباحًا، ظهرن المجني عليهن أثناء دخولهن إلى مقهى "سيركل كيه" وجلوسهن بجوار إحدى النوافذ، وبعد دقيقتين، أسدلت إحداهن ستائر النافذة.

المشهد الثالث



في الساعة 5:12 صباحًا، ظهر أحد الأشخاص الجالسين بالخارج يدخل المقهى وينظر باتجاه الفتيات ثم يغادر، تلاه آخر في الساعة 5:14 اقترب منهن وأخذ هاتفًا محمولًا من جوارهن قبل أن يغادر، وبعدها بدقيقتين حضرت المجني عليها الثالثة وجلست برفقتهن داخل المقهى.

المشهد الرابع

وبحلول الساعة 5:18 صباحًا، خرجت الفتيات الثلاث وجلسن على طاولة بالخارج جوار الأشخاص أنفسهم، الذين غادروا المقهى بعد ذلك مستقلين سياراتهم.

المشهد الخامس

وعند الساعة 6:08 صباحًا، غادرت الفتيات المقهى واستقللن سيارتهن، لتظهر في التسجيل ثلاث سيارات تتحرك خلفهن فور خروجهن، حيث تبين أنها نفس السيارات التي تتبعت سيارتهن حتى دخولهن طريق الواحات.

وقامت جهات التحقيق بتفريغ تلك المقاطع على وحدة تخزين "فلاشة" ووضعها داخل مظروف أبيض مدون عليه البيانات، وأرفقته بمحضر القضية.

