أخبار مصر: تصريح مقلق عن صحة أنغام، زيارة وشيكة لترامب إلى إسرائيل وفصائل فلسطينية تستنجد بمصر، ارتفاع كبير في أسعار الزيت

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة، للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

الألم شديد ومش هتخرج من المستشفى، تصريح مقلق من محمود سعد بشأن الحالة الصحية لأنغام

بشكل دائم يعرض الإعلامي محمود سعد تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام وأحدث تطوراتها.

زيارة مرتقبة لترامب إلى إسرائيل، تطور جديد بمفاوضات إسرائيل وحماس لوقف حرب غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، عن احتمال قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى إسرائيل، الشهر المقبل.

اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تبدأ المحكمة الإدارية العليا، اليوم الجمعة، نظر الطعون المقدمة إليها بشأن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك عقب انتهاء فترة تلقي الطعون من المرشحين أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فرمان عاجل، نقيب الممثلين يمنع الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأي وسيلة إعلامية

أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قرارًا بمنع تناول الزملاء الفنانين أعضاء نقابة المهن التمثيلية الحديث عن أزمة الفنانة بدرية طلبة سواء بالتعليق سلبًا أو ايجابًا لحين انتهاء التحقيق بشكل كامل.

أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)

في أول ظهور لها بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي، طمأنت الفنانة ليلى علوي متابعيها على صحتها.

بعد تصريحات نتنياهو، فصائل فلسطينية تطالب مصر برعاية اجتماع طارئ لصياغة "إستراتيجية وطنية"

طالبت فصائل فلسطينية عقدت اجتماعًا في القاهرة، الخميس، القيادة المصرية برعاية اجتماع طارئ لصياغة "إستراتيجية وطنية"، مشددة على تجاوبها مع مبادرات ومقترحات الحل في غزة.

من البحيرة إلى آخر الصعيد، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 21 مسجدا في 11 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 21 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 15 من أغسطس 2025 حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد 13 مسجدًا، وصيانة وتطوير 6 مساجد.

راح يكحلها عماها، خبير دستوري يدعو إلى وقف "التموين وتكافل وكرامة" للمتخلفين عن التصويت بالانتخابات

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أهمية الدور التوعوي للصوت الانتخابي، في الانتخابات النيابية، لأهمية عملية الانتخاب في تقييم من سبق انتخابه منذ خمس سنوات، وهو ما يمثل سلطة جيدة في يد الناخب.

عشية قمة بوتين وترامب، إذاعة "يوم القيامة" تبث رسالتين غامضتين

ثت إذاعة "يو في بي-76" الروسية المعروفة أيضًا باسم "إذاعة يوم القيامة" رسالتين صوتيتين مشفرتين عبر أثيرها قبل يوم من قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب المرتقبة في ألاسكا.

سيناتور مقرب من ترامب: إذا قطعت أمريكا علاقاتها بإسرائيل فسيقطع الله علاقاته معنا (فيديو)

هاجم السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام المقرب من ترامب، بشدة معارضي إسرائيل في الولايات المتحدة، معتبرًا "أنها الصديق الأكثر موثوقية لديهم في الشرق الأوسط".

بسبب مباراة الأهلي، تعديلات في مواعيد قطارات مترو الخط الثالث اليوم

قررت شركة مترو الخط الثالث تعديل مواعيد الخط اليوم الجمعة بسبب مباراة النادي الأهلي، وذلك في إطار خطة الشركة المُشغلة لتجنب عمليات الازدحام داخل محطات المترو؛ بالتزامن مع إقامة المباراة.

بعد صورته مع زوجته، تصرف مثير من كريم عبد العزيز بشأن علاقته بدينا الشربيني

يبدو أن “الحكاية كان فيها إن”، فرغم إنهاء الفنان كريم محمود عبد العزيز جميع الشائعات حول انفصاله عن زوجته آن الرفاعي، بصورة رومانسية، إلا أن تصرف مثير من الفنان يفتح الباب على مصراعيه حول طبيعته علاقته بالفنانة دينا الشربيني.

لحظة اقتحام بن غفير زنزانة مروان البرغوثي بسجن جانوت وتهديده بالموت (فيديو)

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قسم العزل الانفرادي في سجن جانوت، مهددًا الأسير الفلسطيني البارز مروان البرغوثي بالموت.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد فاركو وتحد جديد لـ صلاح

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري وعلى رأسها مباراة الأهلي ضد فاركو فضلًا عن انطلاق منافسات الدوريات الكبرى بالدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي لموسم 2025-2026.

ارتفاع كبير في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر طن الصويا، بينما ارتفع سعر طن زيت الذرة وعباد الشمس.

مشحونين في عربية "ربع نقل" قبل المباراة، قصة صورة صادمة لفريق ناشئي الشرقية

شهدت محافظة الشرقية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورة لأحد فرق الناشئين بنادي الشرقية الرياضي وهم يستقلون سيارة ربع نقل في طريقهم لخوض مباراة ودية.

كسرين بالقدم اليمنى، الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة مروان حمدي ومدة غيابه

كشف الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، تفاصيل إصابة مروان حمدي، لاعب الفريق الأول، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة بيراميدز.

مرتديا ملابسه الداخلية ويتفوه بكلام غريب، القبض على مرشح لحاكم ولاية أمريكية (فيديو)

تعهد ويليام مكليود، المرشح لمنصب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، باستمراره في حملته، عقب القبض عليه وهو يتجول بملابسه الداخلية وتفوهه بكلام غريب في سيارة شرطة.

خطر يزحف من البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى في أسوان والأرصاد توثق بالصور ما يحدث

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن، والجهات المعنية برفع درجة الاستعداد تحسبًا لفرص سقوط الأمطار، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس المتقلب وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بعد أن أظهرت الصور الجوية ظهور سحب رعدية قادمة من محافظة البحر الأحمر في اتجاه شمال شرق محافظة أسوان قد تمتد إلى شمال ووسط المحافظة.

مصممة أزياء شهيرة والساحر رفض زواجهما، من هي آن الرفاعي زوجة كريم محمود عبد العزيز؟

تصدر الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة رومانسية تجمعهما، لتؤكد عودتهما وعلاقتهما المميزة التي نفى بها شائعات الانفصال التي طالتهما في الفترة الماضية.

حريق هائل في مصنع كيماويات بالشرقية (فيديو وصور)

شهدت أبو سمران التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، نشوب حريق هائل داخل أحد مصانع الكيماويات، ما أسفر عن تدمير أجزاء من المصنع دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تخطيط فرنسي، إحباط محاولة انقلاب عسكري في مالي (فيديو)

أعلنت حكومة مالي الانتقالية، اليوم الجمعة، اعتقال جنرالين وضباط، وفرنسي يتعامل مع استخبارات بلاده متورطين بمحاولة زعزعة الاستقرار.

اليوم، الأهلي يسعى لتصحيح المسار وحصد أول انتصار بالدوري أمام فاركو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو، اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

بعد كارثة فرنسا، أمريكا تسحب الجبن الطري من متاجر واشنطن وعدد من الولايات بسبب خطر قاتل

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، سحب كميات من الجبن الطري المبيع في متاجر بعدد من الولايات الأمريكية، والعاصمة واشنطن، وذلك لاحتمال تلوثه ببكتيريا الليستيريا الخطرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.