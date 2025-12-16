الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
خارج الحدود

دون كشف عن الخلفية العميقة للحادث، الشرطة الأسترالية تعلن تفاصيل جديدة في هجوم سيدني

أعلنت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، توفر ما وصفته بـ«مؤشرات أولية» تفيد بأن الهجوم الذي وقع في سيدني كان مستوحى من أفكار تنظيم داعش.

 

وأشارت الشرطة إلى أن السيارة التي استخدمها منفذا الهجوم كانت تحمل علمين تابعين للتنظيم، ما يعزز فرضية الدافع المتطرف وراء الواقعة.

 

وتتوافق هذه المعطيات مع تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الذي أكد أن الهجوم الذي استهدف حشدًا يحتفل بعيد حانوكا اليهودي على شاطئ بوندي في سيدني، يبدو أنه مدفوع بأيديولوجيا تنظيم داعش.

 

وكان ساجد أكرم وابنه نافيد قد نفذا عملية إطلاق نار جماعي مساء الأحد، أسفرت عن مقتل 15 شخصًا خلال الاحتفال على الشاطئ الشهير.

 

وصنفت السلطات الأسترالية الهجوم على أنه عمل إرهابي معادٍ للسامية، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل موسعة تتعلق بالدوافع الكاملة أو الخلفيات الأعمق للجريمة.

كان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز،، كشف، الإثنين، أن الحكومة ستفرض قوانين وطنية أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية، موضحًا أنه سيقترح قيودًا جديدة تشمل الحد من عدد الأسلحة التي يمكن للمالك المرخص امتلاكها.

وأضاف رئيس الوزراء: "الحكومة مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري، ويشمل ذلك الحاجة إلى قوانين أسلحة نارية أكثر صرامة، ظروف الناس يمكن أن تتغير، ويمكن أن يتطرف الأفراد على مدى فترة من الزمن، لذلك لا ينبغي أن تكون التراخيص دائمة".

