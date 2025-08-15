مصممة أزياء شهيرة والساحر رفض زواجهما، من هي آن الرفاعي زوجة كريم محمود عبد العزيز؟

تصدر الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة رومانسية تجمعهما، لتؤكد عودتهما وعلاقتهما المميزة التي نفى بها شائعات الانفصال التي طالتهما في الفترة الماضية.

الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي عبّر عن إعجابه بالعلاقة القوية التي تجمع بين الثنائي، خاصة بعد فترة من الجدل والتكهنات التي انتشرت حول حياتهما الشخصية، وشائعة علاقته بالفنانة دينا الشربيني.

وبعيدًا عن سجال وشائعات علاقة النجم المحبوب بأزمته الأسرية وعلاقته بالفنانة دينا الشربيني، نلقي خلال السطور التالية الضوء على آن الرفاعي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز خاصة وأنها تعيش حياتها بعيدًا عن الأضواء.

وبحسب المعلومات المتداولة عن آن الرفاعي فقد جاءت كالتالي:

- آن الرفاعي هي ابنة رجل الأعمال المعروف مجدي الرفاعي.

- مصممة أزياء شابة تقدم تصميمات عملية وأنيقة وراقية، تناسب الرجال والنساء على حد سواء.

- تزوجت آن بكريم محمود عبد العزيز في عام 2011، وكانت حينها ليست من مشاهير الوسط الفني.

- عارض الفنان محمود عبد العزيز زواج ابنه من آن، لكن كريم أصر على قراره وأقام مراسم الزواج بعد قصة حب مع آن منذ عام 2011.

- أنجبت منه ثلاث بنات، الأولى كندة في عام 2012، والثانية خديجة في عام 2015، والثالثة حبيبة في عام 2020.

- اختارت آن الابتعاد عن الظهور الإعلامي، مفضلة التركيز على حياتها الأسرية وعملها في مجال تصميم الأزياء.

- ظهرت إلى جانب كريم في مناسبات قليلة جدًا، ما يعكس حرصها على الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية.

- آن الرفاعي أطلقت علامتها التجارية الخاصة في مجال الأزياء تحت اسم "تصميمات آن الرفاعي"، إذ تقدم من خلالها ملابس أنيقة وعملية تناسب الرجال والنساء، معتمدة على خامات خفيفة مثل الكتان، ومبتعدة عن التصاميم المبتذلة.

- تميزت علامتها التجارية بأنها تعرض تصميماتها بنفسها دون الاستعانة بعارضات أزياء محترفات، ما يعكس أسلوبها البسيط والمباشر في العمل.

- حظيت علامتها التجارية بدعم عدد من النجمات، مثل الفنانة دنيا سمير غانم، التي ارتدت من أزيائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.