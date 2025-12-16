انطلاق تدريبات منتخب المغرب استعدادا لكأس الأمم الإفريقية (صور)

18 حجم الخط

انطلقت تدريبات منتخب المغرب الوطني لكرة القدم مساء الإثنين، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

انطلاق معسكر تدريبات المغرب

وشهد مركز محمد السادس لكرة القدم تجمع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لقائمة أسود الأطلس، حيث بدأ الجهاز الفني بقيادة المدرب وليد الركراكي تنفيذ البرنامج الإعدادي الذي يهدف إلى تجهيز المنتخب بدنيًًا وفنيًًا قبل ضربة البداية الرسمية للبطولة.

وركزت الحصة التدريبية الأولى على الجوانب البدنية الخفيفة، إلى جانب بعض التدريبات الفنية، في ظل حرص الجهاز الفني على تفادي الإجهاد مع بداية المعسكر، على أن يتم رفع نسق التحضيرات تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يكتمل التحاق جميع اللاعبين بالمعسكر خلال الساعات القادمة بعد انتهاء التزاماتهم مع أنديتهم، على أن يخوض المنتخب عددًا من المباريات الودية ضمن خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق المنافسات.

وتسود أجواء من التركيز والحماس داخل معسكر أسود الأطلس، في ظل الطموحات الكبيرة لتحقيق اللقب القاري، خاصة أن البطولة تُقام على الأراضي المغربية ووسط دعم جماهيري مرتقب.

ويستهل منتخب المغرب مشواره في البطولة بمباراة الافتتاح، وسط آمال جماهيرية كبيرة ببداية قوية تعكس جاهزية الفريق للمنافسة على اللقب الإفريقي.

