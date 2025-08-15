بعد تصريحات نتنياهو، فصائل فلسطينية تطالب مصر برعاية اجتماع طارئ لصياغة "إستراتيجية وطنية"

طالبت فصائل فلسطينية عقدت اجتماعًا في القاهرة، الخميس، القيادة المصرية برعاية اجتماع طارئ لصياغة "إستراتيجية وطنية"، مشددة على تجاوبها مع مبادرات ومقترحات الحل في غزة.

وأكدت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها عقب الاجتماع، على أن مواجهة المخططات الإسرائيلية تتطلب وحدة وطنية، داعية مصر إلى ترتيب اجتماع يضم جميع الأطراف لبحث الوحدة والمصالحة.

وأكدت الفصائل أن الأولوية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في الوقت الذي طرحت فيه أفكارًا لتشكيل مرجعية وطنية بهذا الشأن.

ونددت الفصائل بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، معتبرة أنها امتداد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وتستند إلى "خرافات توراتية مزيفة".

وقالت الفصائل الفلسطينية إن هذه التصريحات تكشف عن "نية استعمارية خبيثة" وتشكل "تهديدًا للأمن القومي"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته حتى إنهاء الاحتلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.