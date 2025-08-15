الجمعة 15 أغسطس 2025
اقتصاد

ارتفاع كبير في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر طن الصويا، بينما ارتفع سعر طن زيت الذرة وعباد الشمس.

 

ارتفاع أسعار لتر الزيت اليوم

 فيما سجل سعر لتر الزيت العباد والذرة ارتفاعًا تراوح بين جنيه إلى جنيهين؛ فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

 

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر،  سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 50 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 50500 جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 54 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعره السابق.
أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 58 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 63 ألف جنيه، بارتفاع 3000 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 65 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق.
أسعار الزيت في المحال التجارية

 وفي ما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 91.9 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 107 جنيهات للتر.

 

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 94 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 68 جنيهًا إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 107.8 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 77 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

 وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110.9 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق،  فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 125 جنيهًا للتر.

