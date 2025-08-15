الجمعة 15 أغسطس 2025
تخطيط فرنسي، إحباط محاولة انقلاب عسكري في مالي (فيديو)

الجيش المالي، فيتو
أعلنت حكومة مالي الانتقالية، اليوم الجمعة، اعتقال جنرالين وضباط، وفرنسي يتعامل مع استخبارات بلاده متورطين بمحاولة زعزعة الاستقرار.

وذكرت الحكومة المالية، في بيان لها، أنها أحبطت محاولة لزعزعة استقرار البلاد خطط لها عسكريون ومدنيون بدعم من دولة أجنبية.

وشملت الاعتقالات عشرات العسكريين في الجيش المالي بتهمة التخطيط للانقلاب العسكري، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام محلية.

ولم تكشف السلطات عن عدد الموقوفين أو تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية أو التوقيت الدقيق لها.

ونشرت قناة ORTM المحلية صورًا لمن قالت إنهم "معتقلون بتهمة جرائم جنائية تهدف إلى زعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية".

حكومة مالي الانتقالية عسكريون ومدنيون دولة أجنبية الجيش المالي

