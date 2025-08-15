الجمعة 15 أغسطس 2025
بسبب مباراة الأهلي، تعديلات في مواعيد قطارات مترو الخط الثالث اليوم

قررت شركة مترو الخط الثالث تعديل مواعيد الخط اليوم الجمعة بسبب مباراة النادي الأهلي، وذلك في إطار خطة الشركة المُشغلة لتجنب عمليات الازدحام داخل محطات المترو؛ بالتزامن مع إقامة المباراة.

وقام مباراة النادي الأهلي مع نظيره فاركو في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على إستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقالت الشركة في بيان: "يوم الجمعة 15 أغسطس في استاد القاهرة الدولي،الأهلي هيلعب ضد فاركو، اركب الخط الأخضر الثالث واوصل لمحطة الإستاد في أسرع وقت علشان تلحق المباراة، هيتوفر قطار كل ٥ دقائق ابتداءً من الساعة ٣ مساءً!".
 

وأشارت إلى أن القادمين من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، سيكون زمن التقاطر 10 دقائق فقط.

 

