خارج الحدود

زيارة مرتقبة لترامب إلى إسرائيل، تطور جديد بمفاوضات إسرائيل وحماس لوقف حرب غزة

ترامب ونتنياهو، فيتو
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، عن احتمال قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى إسرائيل، الشهر المقبل.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن "ترامب قد يزور إسرائيل الشهر المقبل قبل زيارته المقررة لبريطانيا".

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن "زيارة الرئيس ترامب إلى إسرائيل تعتمد على مستجدات محادثات وقف إطلاق النار ووقف الحرب".

وأشارت الصحيفة إلى تقارير تفيد بوصول رئيس "الموساد" دادي برنياع، إلى الدوحة، للمرة الأولى منذ تعثر المفاوضات الشهر الماضي.

واعتبرت "يديعوت أحرونوت" تلك الخطوة "تجديدًا لقناة التواصل، وجاءت ذلك بناءً على قرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وألمحت الصحيفة إلى "رغبة أمريكية ببقاء قطر طرفًا فاعلًا في مفاوضات الأسرى"، لافتة إلى أنه "في حال حدث أي اختراق في المحادثات مع حماس في مصر، فإن التقدير هو أن تعقد محادثات تقارب في قطر".
 

وكانت هيئة البث العبرية قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "من المتوقع أن يغادر وفد حماس اليوم مصر متوجهًا إلى الدوحة لمواصلة المحادثات بشأن مقترح الوسطاء للتوصل إلى اتفاق شامل".

من جهته، نقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على الاتصالات الإقليمية قولهم إن "مصر تمارس هذه الأيام ضغطًا متزايدًا على حماس بهدف دفع مفاوضات الأسرى ومنع التصعيد في قطاع غزة". 

