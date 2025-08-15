خطر يزحف من البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى في أسوان والأرصاد ترصد بالصور ما يحدث

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن، والجهات المعنية برفع درجة الاستعداد تحسبًا لفرص سقوط الأمطار، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس المتقلب وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بعد أن أظهرت الصور الجوية ظهور سحب رعدية قادمة من محافظة البحر الأحمر في اتجاه شمال شرق محافظة أسوان قد تمتد إلى شمال ووسط المحافظة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية رصدت أمطارًا رعدية ورياحًا هابطة من السحب الرعدية بمدينة كوم امبو لمحافظة أسوان.

وأشارت إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على شمال محافظة أسوان يصاحبها سقوط الأمطار، كما تنشط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأوضحت أن طقس اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

تشكيل غرفة لإدارة الأزمات

أضاف أن تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وكافة الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أى أحداث طارئة، خاصة على الطرق السريعة والمرور، والتخلص من أي آثار تنتج عن هبوب العواصف الترابية والرملية أو سقوط الأمطار أولًا بأول، والتأكد من سلامة وتطهير كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار.

أوضح ان ذلك بجانب مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، والبالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة فى الشوارع، مع مراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها كمعسكرات إيواء عند الحاجة إليها.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بآخذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء الرحلات النيلية المراكب الشراعية والموتور، وأيضًا قائدي السيارات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، والإلتزام بالسرعات المقررة، وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، مع إتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة هبوب عواصف ترابية أو سقوط أمطار، مع تجنب الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية فى حالة حدوث موجات هواء شديدة، وكذا عدم الوقوف فى الأماكن المكشوفة حفاظًا على السلامة والصحة العامة من أى أضرار.

ووجه إلى قيام مديرية الرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالتطهير الكامل للمخرات والبرابخ، والتس تضم 36 مخرًّا صناعيًّا و22 سد إعاقة، و14 حاجزًا ترابيًّا، و22 بحيرة صناعية، على أن يتم بالتوازي التنسيق بين كافة الجهات بحيث يتم تحديد أنساق لأسلوب الدفع والتعامل وفق خطة مركز السيطرة في حالة حدوث أمطار أو سيول لتحقيق التنظيم الجيد في ما بينها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.