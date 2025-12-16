هاني رمزي يكشف كواليس رحيله عن لجنة "الإسكاوتنج" في الأهلي

18 حجم الخط

أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رحيله عن منصبه داخل القلعة الحمراء جاء بعد حدوث خلافات في وجهات النظر مع محمد رمضان، مشيرًا إلى أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي قبل تولي الأخير المسؤولية.

كواليس رحيل هاني رمزي

وقال رمزي، في تصريحات تلفزيونية إن الخلافات بدأت بعد تولي محمد رمضان مهامه داخل النادي، موضحًا أنها كانت اختلافات في وجهات النظر فقط، دون وجود أي خلافات شخصية، مؤكدًا أنه قبل ذلك كان يعمل بشكل طبيعي داخل منظومة الأهلي.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن محمد رمضان جاء لتولي المسؤولية في توقيت صعب، في ظل وجود أزمات وضغوط كبيرة على الإدارة بسبب ملف الصفقات، وهو ما جعل مهمته معقدة منذ البداية، خاصة مع الهجوم الجماهيري والإعلامي الذي كان يواجه النادي في تلك الفترة.

وتحدث رمزي عن تجربته في العمل بقطاع الإسكاوتنج بالأهلي، مؤكدًا أنه استمر في هذا الملف لمدة عام ونصف، تم خلالها التعاقد مع عدد من اللاعبين البارزين، على رأسهم إمام عاشور ووسام أبو علي، إلى جانب متابعة عدد من الأسماء الأخرى مثل أشرف داري قبل التعاقد معه.

وأوضح أن أشرف داري لم يكن يعاني من إصابات متكررة قبل انضمامه للأهلي، مشيرًا إلى أن الجهاز المختص قام بدراسة ملفه الطبي والفني بشكل كامل، وخلص إلى أنه لاعب مميز يمتلك خبرات كبيرة وقادر على إضافة الكثير للفريق، خاصة في ظل مشاركته السابقة في بطولة كأس العالم.

وأكد رمزي أن أي لاعب يتعاقد معه النادي الأهلي يخضع لتقييم شامل، لا يقتصر فقط على الجوانب الفنية، بل يشمل أيضًا السلوك والانضباط، لا سيما اللاعبين المحترفين القادمين من الخارج، وذلك لضمان توافقهم مع منظومة النادي.

وكشف نجم الأهلي السابق عن دخول إدارة الإسكاوتنج في مفاوضات سابقة مع مهاجم فرنسي من أصول إيفوارية كان يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب ملاحظات سلبية تتعلق بسلوكه الشخصي، حيث كان يكثر من السهر، إلى جانب عدم استقرار الأجواء المحيطة به.

وأشار رمزي إلى أنه لم يكن يتوقع هذا التألق اللافت لوسام أبو علي مع الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب فاق كل التوقعات منذ انضمامه، كما أوضح أن يزن النعيمات لم يكن مطروحًا أو مرشحًا للانضمام إلى الأهلي خلال فترة توليه رئاسة لجنة الإسكاوتنج.

واختتم هاني رمزي تصريحاته بتأكيد أن علاقته بالنادي الأهلي ما زالت قوية وجيدة، مشيرًا إلى أنه التقى مؤخرًا بالكابتن محمود الخطيب، وأن التواصل مستمر بينه وبين أسامة هلال، مؤكدًا أنه دائمًا تحت أمر الأهلي في أي وقت، ومشيدًا بالجهد الكبير والعمل المميز الذي يقوم به أسامة هلال داخل النادي.

