مشحونين في عربية "ربع نقل" قبل المباراة، قصة صورة صادمة لفريق ناشئي الشرقية

شهدت محافظة الشرقية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورة لأحد فرق الناشئين بنادي الشرقية الرياضي وهم يستقلون سيارة ربع نقل في طريقهم لخوض مباراة ودية.

مسؤول بنادي الشرقية الرياضي يكشف حقيقة الواقعة

وبحسب مصدر مسؤول داخل النادي، فإن الواقعة تعود إلى مباراة ودية أُقيمت بمدينة أبو حماد، وكان والد أحد اللاعبين ينتظر نجله بسيارته الخاصة من نوع “ربع نقل” لنقله إلى الملعب، ليصعد معه عدد من زملائه من نفس خط السير.

بينما انتقل باقي أفراد الفريق عبر سيارة ميكروباص وفرتها إدارة النادي.



المصدر شدد على أن الأمر لم يكن ضمن ترتيبات النادي الرسمية لنقل اللاعبين، وأنه جاء بمبادرة شخصية من ولي الأمر، نافيًا وجود أي إهمال في تنظيم انتقالات الفرق.

إدارة نادي الشرقية الرياضي تتخذ قرارات صارمة بعد وقوع مشاجرة وإصابة طفل مريض بالقلب.

وكان نادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق، شهد الساعات القليلة الماضية واقعة مؤسفة أثارت حالة من الجدل بين الأعضاء والرواد، بعدما اندلعت مشاجرة عنيفة بين عدد من الشباب، يُقال إنهم أبناء لتجار معروفين بالمدينة، وذلك إثر خلاف بسيط نشب بسبب لهو الأطفال.

المشاجرة أسفرت عن إصابة شاب وشقيقه الطفل المريض بالقلب، حيث جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما لاذ المتورطون بالفرار من موقع الحادث.

وفي أول رد فعل رسمي، قررت إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور حمدي مرزوق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال دخول بعض الأشخاص في المشاجرة، مع إيقاف جميع المتسببين والمشتركين في الواقعة، ومنعهم من دخول النادي وإيقاف عضوياتهم لحين انتهاء التحقيقات. وأكدت الإدارة أن إدارة الشئون القانونية ستتابع القضية عن كثب، وأنه تم استدعاء الشرطة لمباشرة الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.