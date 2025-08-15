الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مشحونين في عربية "ربع نقل" قبل المباراة، قصة صورة صادمة لفريق ناشئي الشرقية

قطاع الناشئين بالشرقية،
قطاع الناشئين بالشرقية، فيتو

شهدت محافظة الشرقية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورة لأحد فرق الناشئين بنادي الشرقية الرياضي وهم يستقلون سيارة ربع نقل في طريقهم لخوض مباراة ودية.

إدارة نادي الشرقية الرياضي تتخذ قرارات صارمة بعد وقوع مشاجرة وإصابة طفل مريض بالقلب

مسؤول بنادي الشرقية الرياضي يكشف حقيقة الواقعة

وبحسب مصدر مسؤول داخل النادي، فإن الواقعة تعود إلى مباراة ودية أُقيمت بمدينة أبو حماد، وكان والد أحد اللاعبين ينتظر نجله بسيارته الخاصة من نوع “ربع نقل” لنقله إلى الملعب، ليصعد معه عدد من زملائه من نفس خط السير. 

بينما انتقل باقي أفراد الفريق عبر سيارة ميكروباص وفرتها إدارة النادي.


المصدر شدد على أن الأمر لم يكن ضمن ترتيبات النادي الرسمية لنقل اللاعبين، وأنه جاء بمبادرة شخصية من ولي الأمر، نافيًا وجود أي إهمال في تنظيم انتقالات الفرق.
إدارة نادي الشرقية الرياضي تتخذ قرارات صارمة بعد وقوع مشاجرة وإصابة طفل مريض بالقلب.

وكان نادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق، شهد الساعات القليلة الماضية واقعة مؤسفة أثارت حالة من الجدل بين الأعضاء والرواد، بعدما اندلعت مشاجرة عنيفة بين عدد من الشباب، يُقال إنهم أبناء لتجار معروفين بالمدينة، وذلك إثر خلاف بسيط نشب بسبب لهو الأطفال.

المشاجرة أسفرت عن إصابة شاب وشقيقه الطفل المريض بالقلب، حيث جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما لاذ المتورطون بالفرار من موقع الحادث.

وفي أول رد فعل رسمي، قررت إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور حمدي مرزوق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال دخول بعض الأشخاص في المشاجرة، مع إيقاف جميع المتسببين والمشتركين في الواقعة، ومنعهم من دخول النادي وإيقاف عضوياتهم لحين انتهاء التحقيقات. وأكدت الإدارة أن إدارة الشئون القانونية ستتابع القضية عن كثب، وأنه تم استدعاء الشرطة لمباشرة الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فريق الناشئين بنادي الشرقية الرياضي نادى الشرقية الرياضي اعضاء نادى الشرقية الرياضي اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: فوز بيراميدز ومودرن في الدوري الممتاز.. ريبيرو يعلن قائمة الأهلي لمباراة فاركو.. مدرب الزمالك يرفض ضم فتوح لمواجهة المقاولون

رئيس القطاع الديني بالمتحدة: قناة الناس تخاطب المجتمع الإنساني برسالة الإسلام السمحة

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز بيراميدز والمصري وخسارة الإسماعيلي

المصري يفوز على طلائع الجيش بثلاثية ويتصدر الدوري الممتاز

ثابت صاروخ: جدول مودرن سبورت صعب ونستعد بقوة لمواجهة الزمالك

تحذير عاجل من الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية على محافظة أسوان

مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى هدفها تحويل الوهم لحقيقة

الأكثر قراءة

خطر يزحف من البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى في أسوان والأرصاد توثق بالصور ما يحدث

آخر أيام "جحيم" الحر، القاهرة تتنفس الصعداء، الصعيد "تحت خط النار"، أمطار رعدية بهذه المناطق، وبشرى عن طقس الأسبوع المقبل

زيارة مرتقبة لترامب إلى إسرائيل، تطور جديد بمفاوضات إسرائيل وحماس لوقف حرب غزة

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "إعلاء قيمة السعي والعمل"

سعر الفاكهة اليوم الجمعة، قفزة في العنب والكمثرى وانخفاض الجوافة لأول مرة

مشحونين في عربية "ربع نقل" قبل المباراة، قصة صورة صادمة لفريق ناشئي الشرقية

مرتديا ملابسه الداخلية ويتفوه بكلام غريب، القبض على مرشح لحاكم ولاية أمريكية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads