مرتديا ملابسه الداخلية ويتفوه بكلام غريب، القبض على مرشح لحاكم ولاية أمريكية (فيديو)

تعهد ويليام مكليود، المرشح لمنصب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، باستمراره في حملته، عقب القبض عليه وهو يتجول بملابسه الداخلية وتفوهه بكلام غريب في سيارة شرطة.



واعتقلت شرطة مدينة تشارلستون، ويليام مولينز مكليود، الديمقراطي البالغ من العمر 53 عاما، في 15 مايو بعد أن شوهد "يصرخ بأعلى صوته" أثناء التجول بالمدينة مرتديا الملابس الداخلية وحذاءه فقط، وفقا لتقارير "WCBD".

وأصبح مكليود، وهو محام بارز في تشارلستون وترشح لمنصب الحاكم عام 2010، أول ديمقراطي يعلن رسميا دخوله سباق 2026 يوم الاثنين.

وأظهرت لقطات كاميرا جديدة تم نشرها، هذا الأب لأربعة أطفال وهو يشتم ويتصرف بشكل متقلب في مؤخرة سيارة الشرطة.

وعندما سأل ضابط الشرطة مكليود عن اسمه، أجاب المحامي: "لا يهم، صديقي. صدقني، أنا من أعدل البشر الذين مشوا على هذه الأرض".

وأضاف: "أنا مجرد إنسان... سأخبرك، هل تريد أن أعطي نفسي اسما؟ سوبرمان يبدو جيدا. أنا سوبرمان".

وخلال الحادثة، أشار مكليود إلى حملته الانتخابية، قائلا: "دعوني أخبركم شيئا، عندما أصبح حاكما..".



كما هدد خصومه السياسيين وقال: "سأكسر أسنانك اللعينة" في إشارة إلى النائب العام الجمهوري آلان ويلسون، الذي يترشح أيضا لمنصب الحاكم.

ورفض مكليود أيضًا الخروج من السيارة عند وصولهم إلى مركز الشرطة، وشتم عناصر الشرطة وقال: "لا يهمني شيء، فقط اخلعوا هذه القيود عني. لن أخرج من هذه السيارة. لن أفعل. حان وقت النوم".

وبينما لم يتضح ما إذا تم فحص مكليود للكحول أو المخدرات في ذلك الوقت، أفاد تقرير أولي بأن عينيه كانتا "محمرتين للغاية وواسعتين جدا"، وهي أعراض وصفها الضابط بأنها "نمطية لشخص تحت تأثير منبه مخدر".

هذا ويواجه مكليود تهمًا تتمثل في جنحة بسوء السلوك، لكنه وصف اعتقاله بأنه "غير قانوني".

من جانبه، قال ويلسون لمحطة الأخبار المحلية إنه سيمنح مكليود فائدة الشِك ويركز على حملته الخاصة: "سأمنحه فائدة الشك وأفترض أنه يقصد الانتخابات العامة، وليس شجارا في الشارع. خطتي للقيادة المحافظة الجريئة تنتشر، وسجلي في الدفاع عن الرئيس دونالد ترامب وحقوق الأهل وسيادة القانون جعلني هدفا، لكننا لا نتوقف، ولن أتوقف عن الدفاع عن عائلات كارولينا الجنوبية".

وأدى الفيديو الصادم إلى دعوة الحزب الديمقراطي في كارولينا الجنوبية مكليود للانسحاب من السباق.

وقال الحزب: "بعد مراجعة نص لقطات كاميرا السيارة من اعتقاله الأخير، من الواضح أن السيد مكليود يواجه تحديات عميقة ويجب أن يركز على صحته العقلية والعاطفية بدلا من حملة انتخابية للحاكم".

وفي يوم الخميس، نشر مكليود فيديو على "فيسبوك" يؤكد استمراره في حملته دون الإشارة مباشرة لمقاطع فيديو الشرطة، قائلًا: “حسنًا، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا”.

كما قلت قبل إعلان ترشحي، كتبت رسالة للناخبين، وقلت للجميع إنني واثق أنهم سيهاجمونني لأنني تهديد للمؤسسة. وأخبرت الناخبين أنه مهما حاولوا إسكاتي، ومهما حاولوا إخراجي من السباق، فلن أتنازل. لقد أعددت حياتي كلها لما هو قادم. حسنا، هذه هي اللحظة التي كنت أتحدث عنها".

