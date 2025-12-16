الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
«الزراعة الذكية» محور برنامج تدريب المدربين لمحصول البصل ببني سويف

تدريب المدربين لمحصول
تدريب المدربين لمحصول البصل ببني سويف، فيتو
أعلنت مديرية الزراعة بـ محافظة بني سويف تنفيذ برنامج تدريب المدربين الخاص بمحصول البصل، وذلك ضمن ثمانية محاصيل مختارة على مستوى المحافظة، وذلك برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبإشراف الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف.

 

برنامج تدريب المدربين لمحصول البصل ببني سويف

وأعلنت مديرية زراعة بني سويف، أن البرنامج يأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتطوير القطاع الزراعي ومواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، حيث يركز البرنامج على محورين أساسيين، الأول هو تطبيقات الزراعة الذكية مناخيًّا (CSA) بما يسهم في تعزيز قدرة المحاصيل الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة، أما المحور الثاني فيتمثل في الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) التي تهدف إلى ضمان جودة وسلامة المحصول، بما يفتح آفاقًا تسويقية أوسع وأفضل للمزارع المصري، ويعزز من القدرة التنافسية للمنتج الزراعي في الأسواق المحلية والدولية.

 

وأضافت مديرية الزراعة ببني سويف، أنه يتم العمل على تحديث المواد الإرشادية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، مع دمج مفاهيم الزراعة الذكية مناخيًا والممارسات الزراعية الجيدة في صياغة الرسائل الإرشادية المقدمة للمزارعين، وذلك من خلال ائتلاف يضم كليمت فيجن CVC، وAESA، وCIHEAM، وبالتعاون الوثيق مع قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز البحوث الزراعية بمعاهده المختلفة، إلى جانب دعم فني وعلمي من جامعتي القاهرة وبني سويف.

 

ورشة عمل لرفع كفاءة الإرشاد الزراعي ببني سويف 

وفي سياق متصل، افتتح وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، ورشة العمل الخاصة ببرنامج تدريب المدربين بمحافظة بني سويف، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في رفع كفاءة الكوادر الإرشادية ونقل الخبرات الحديثة إلى المزارعين، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ودعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل المتغيرات المناخية الراهنة.

 

