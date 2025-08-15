بعد كارثة فرنسا، أمريكا تسحب الجبن الطري من متاجر واشنطن وعدد من الولايات بسبب خطر قاتل

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، سحب كميات من الجبن الطري المبيع في متاجر بعدد من الولايات الأمريكية، والعاصمة واشنطن، وذلك لاحتمال تلوثه ببكتيريا الليستيريا الخطرة.

خطر بكتيريا الليستيريا

وأوضحت هيئة الغذاء الأمريكية أن الشركة المنتجة للجبن بادرت إلى تنفيذ عملية السحب عقب تلقيها إخطارا بوجود شبهة تلوث بالبكتيريا بحسب موقع Health

وأكدت هيئة الغذاء الأمريكية أنه حتى الآن لم تسجل أي إصابات أو حالات مرضية مرتبطة بهذا المنتج.

الجبن الفرنسي فيه سم قاتل

وجاء ذلك بعد 28 ساعة من إعلان وزارة الزراعة الفرنسية، إصابة 21 شخصًا في فرنسا بداء الليستريات، وهو عدوى منقولة عن الجبن الطري، ووفاة شخصين، أحدهما كان يعاني من مشاكل صحية سابقة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات قد تكون مرتبطة باستهلاك جبن طري من إنتاج شركة فرنسية، مشيرة إلى أن العديد من منتجات الجبن من هذه الشركة قد تم سحبها من الأسواق.

ودعت الوزارة بشكل خاص النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة إلى ضرورة الانتباه لأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، مؤكدة أن داء الليستريات قد يتخذ مسارًا خطيرًا، وأن فترة الحضانة قد تمتد حتى ثمانية أسابيع.

خطورة بكتيريا الليستيريا

تعد بكتيريا الليستيريا من أخطر أنواع البكتيريا المنقولة عبر الغذاء، إذ قد تسبب أمراضًا شديدة، وأحيانًا مميتة، خاصة لدى النساء الحوامل وحديثي الولادة وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

أعراض العدوى ببكتيريا الليستيريا

وفي البالغين الأصحاء، يمكن أن تؤدي العدوى إلى أعراض تشمل:

ارتفاع درجة الحرارة

صداع شديد

تيبس في الرقبة

غثيان

آلام في البطن

إسهال



توصيات لمن تناول هذه الأنواع من الجبن

دعت هيئة الغذاء والدواء جميع من اشتروا الجبن مؤخرًا، إلى التحقق من بيانات المنتج، والتأكد مما إذا كان ضمن قائمة السحب.

وفي حال ثبوت ذلك، يجب التخلص منه فورا أو إعادته إلى الشركة، مع مراقبة أي أعراض قد تشير إلى الإصابة بعدوى الليستيريا، مثل الحمى، وآلام العضلات، والتعب، والصداع، وتصلب الرقبة، وفقدان التوازن، والارتباك، وحتى النوبات.

