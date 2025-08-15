الجمعة 15 أغسطس 2025
رياضة

اليوم، الأهلي يسعى لتصحيح المسار وحصد أول انتصار بالدوري أمام فاركو

الأهلي وفاركو، فيتو
الأهلي وفاركو، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق فاركو، اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.‏

 

مباراة الأهلي وفاركو

ويلتقي الأهلي مع فاركو مساء اليوم في الدوري الممتاز، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز الأول بالبطولة وتصحيح المسار بعد التعادل المخيب في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

في المقابل، يدخل فاركو المباراة طامحًا في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب والخروج بنتيجة إيجابية، والجدير بالذكر أن الفريق السكندري استهل مشواره في المسابقة بتعادل سلبي أمام إنبي.

حكام مباراة الأهلي وفاركو

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

 الدفاع: ياسين مرعي- أحمد رمضان بيكهام- أشرف داري- محمد شكري- كريم فؤاد- أحمد نبيل كوكا- محمد هاني.

الوسط: محمد على بن رمضان - محمود تريزيجيه - أحمد رضا - أليو ديانج - أفشة - زيزو- طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي - حسين الشحات.

الهجوم: جراديشار - محمد شريف.

وتشمل قائمة المستبعدين كل من: عمر كمال وياسر إبراهيم ومروان عطية ومصطفى العش وإمام عاشور وسيحا وأحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عبد القادر وإبراهيما كاظم.

 

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

