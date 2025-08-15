الجمعة 15 أغسطس 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد فاركو وتحد جديد لـ صلاح

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري وعلى رأسها مباراة الأهلي ضد فاركو فضلًا عن انطلاق منافسات الدوريات الكبرى بالدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي لموسم 2025-2026.

 

الدوري المصري الممتاز

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية - 6:00 مساء - Ontime sports 2
حرس الحدود ضد البنك الأهلي - 9:00 مساء  - Ontime sports 2
الأهلي ضد فاركو - 9:00 مساء - Ontime sports 1


الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول ضد بورنموث - 10:00 مساء -  بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني

جيرونا ضد رايو فاليكانو - 8:00 مساء 
فياريال ضد ريال أوفييدو - 10:30 مساء

الدوري الفرنسي

رين ضد مارسيليا - 9:45 مساء

الدوري التركي

جالطة سراي ضد فاتح كاراجومروك - 9:30 مساء

الدوري البرتغالي

أي في سي فوتبول ضد كازا بيا - 5:30 مساء

 

الدوري التونسي 

الترجي ضد الاتحاد المنستيري   - 6:30 مساء
الأولمبي الباجي ضد مستقبل قابس  - 6:30 مساء
سليمان الرياضي ضد النجم الرياضي بالمتلوي  - 6:30 مساء

مستقبل المرسى ضد إتحاد بن قردان  - 6:30 مساء
 

دوري نجوم قطر

العربي ضد الوكرة  - 6:30 مساء
الغرافة ضد أم صلال - 8:30 مساء

 

مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين 

الجزائر ضد غينيا - 5:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

 

مباريات ودية منتخبات 

منتخب مصر للشباب ضد منتخب المغرب للشباب - 9:00 مساء


بطولة الأفرو باسكت

نيجيريا ضد تونس - 4:30 مساء
رواندا ضد الكونغو الديمقراطية - 6:00 مساء 
الكاميرون ضد مدغشقر - 7:30 مساء 
كاب فيردي ضد كوت ديفوار - 9:00 مساء

الجريدة الرسمية
