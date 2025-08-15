فرمان عاجل، نقيب الممثلين يمنع الحديث عن أزمة بدرية طلبة بأي وسيلة إعلامية

أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قرارًا بمنع تناول الزملاء الفنانين أعضاء نقابة المهن التمثيلية الحديث عن أزمة الفنانة بدرية طلبة سواء بالتعليق سلبًا أو ايجابًا لحين انتهاء التحقيق بشكل كامل.

وقال زكي في بيان صادر من المكتب الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية اليوم الجمعة إنه يمنع منعًا باتًّا الحديث عن الأزمة في أي وسيلة إعلامية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة احترامًا لسير الإجراءات الخاصة بالتحقيق وحرصًا على ميثاق الشرف المهني.

وكانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارًا بتحويل الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق موخرًا بعد اجتماع مع مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وذلك لما رأوا فيه تجاوزًا صارخًا صدر منها على أن يتم إعلان قرار التحقيق خلال أيام قليلة.

