لحظة اقتحام بن غفير زنزانة مروان البرغوثي بسجن جانوت وتهديده بالموت (فيديو)

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قسم العزل الانفرادي في سجن جانوت، مهددًا الأسير الفلسطيني البارز مروان البرغوثي بالموت.



وفي الفيديو الذي نشرته القناة السابعة الإسرائيلية، قال بن غفير موجّهًا حديثه للبرغوثي: "كل من يعبث بأمن إسرائيل، ويقتل أطفالنا ونساءنا، سنبيده، لن تهزمنا"، خلال اقتحامه زنزانة البرغوثي برفقة مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي وطاقم مكتبه.

בן גביר ביקר היום בכלא הביטחוני גנות - במהלך ביקורו פגש השר באחד האגפים המבודדים את הארכי מחבל מראוון ברגותי, המרצה 5 מאסרי עולם.



השר העביר לו מסר תקיף לעיני המצלמות: "מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. אתם לא תנצחו אותנו״ pic.twitter.com/MKQv8jjYdt August 14, 2025



ومن جهتها، وصفت السلطة الفلسطينية الخطوة بأنها "انفلات غير مسبوق" ضد الأسرى الفلسطينيين.

وقال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، عبر منصة "إكس": "تهديد بن غفير للقائد مروان البرغوثي في سجنه قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي ضد الأسرى، وضرب للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، ويتطلب تدخلًا فوريًّا من المنظمات والمؤسسات الدولية لحمايتهم".

ويعد البرغوثي، المحكوم بالسجن خمسة مؤبدات (125 عامًا) بتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، من أبرز الأسماء المطروحة للإفراج عنها في حال التوصل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بين حماس وإسرائيل.



ومنذ تولي بن غفير وزارة الأمن القومي الإسرائيلي، شددت سلطات الاحتلال من ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، وحرمتهم من العديد من الحقوق التي حصلوا عليها عبر إضرابات سابقة.

كما ازدادت الأوضاع سوءا بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وما تبعه من إجراءات عقابية وانتقامية غير مسبوقة ضد الأسرى الفلسطينيين.

