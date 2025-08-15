من البحيرة إلى آخر الصعيد، الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 21 مسجدا في 11 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 21 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 15 من أغسطس 2025 حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد 13 مسجدًا، وصيانة وتطوير 6 مساجد.

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 85 مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 85 مسجدًا من بينها 71 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و14 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكَّدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م حتى الآن، بلغ 13574 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و385 مليون جنيه.



وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوّعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:

خريطة افتتاح المساجد الجديدة



محافظة البحيرة

تم إحلال وتجديد مسجد الأنوار المحمدية بقرية س البحرية – مركز بدر.

محافظة كفر الشيخ

تم إحلال وتجديد مسجد النصر بعزبة طاهر – مركز كفر الشيخ؛ ومسجد مدحت الفار بعزبة مدحت الفار – مركز فوه؛ ومسجد التوبة بعزبة فايد بقرية قومسيون غرب – مركز مطوبس، كما تمَّ تطوير وصيانة مسجد الإخلاص بالعزبة الحمراء بقرية إصلاح شالما – مركز سيدي سالم.

محافظة الشرقية

تمّ إحلال وتجديد مسجد البازات بقرية أبو شلبي – مركز فاقوس؛ ومسجد الحوض أولاد سالم بحي أولاد سالم – مدينة القرين.

محافظة قنا

تمّ إحلال وتجديد مسجد سليم سليمان بنجع عمارة بقرية الغرب بهجورة – نجع حمادي، كما تمّ تطوير وصيانة مسجد خالد بن الوليد بقرية القصر – مركز نجع حمادي.

محافظة أسيوط

تم إحلال وتجديد مسجد الصحابة بقرية ببلاو – مركز ديروط؛ ومسجد الحاجر بعزبة التحرير – مركز ديروط، كما تم إنشاء وبناء مسجد آل البيت بقرية سلام – مركز أسيوط.

محافظة المنيا

تمّ إحلال وتجديد مسجد آل خضر بعزبة الكرم بقرية منتوت - مركز أبو قرقاص.

محافظة الجيزة

تمّ إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة حسن بيه بقرية المتانيا – مركز العياط.

محافظة الفيوم

تمّ إحلال وتجديد مسجد المصلية – مركز أبشواي؛ ومسجد الرحمن بعزبة خوجة بقرية العزيزية – مركز طامية.

محافظة الأقصر

تمّ إنشاء وبناء مسجد الوهاب بمدينة الشمس بالمدامود – مركز ومدينة الزينية.

محافظة القليوبية

تم تطوير وصيانة مسجد العناني – مدينة بنها؛ ومسجد الفتح بعزبة بطاطا بقرية مشتهر – مركز طوخ؛ ومسجد الرحمة بعزبة باجي بقرية دجوي – مركز بنها.

محافظة دمياط

تمّ صيانة وتطوير مسجد الكبير بعزبة ٢٨ – مركز كفر سعد.

وأدركت وزارة الأوقاف أن هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

