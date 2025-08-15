الجمعة 15 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)

ليلى علوي، فيتو

ليلى علوي، في أول ظهور لها بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي، طمأنت الفنانة ليلى علوي متابعيها على صحتها.

 

أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد حادث السير

وقالت الفنانة ليلى علوي في مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام": “شكرًا لكل الحب والاهتمام اللي يخليني أحس إني محاطة بالحب، ودعواتكم الحلوة.. ربنا يحفظنا جميعًا”.

وأضافت:" الحمد لله أنا كويسة، والخبطة بسيطة كانت قرب القزاز والصاج، وعملت أشعات على الضلوع والرقبة والحمد لله اتطمنت، النهارده تالت يوم والحمد لله أنا كويسة  قدر ولطف”.

وتابعت:" شكرًا لكل حبابيي ولكل من سأل عليَّ من الوطن العربي من تونس والجزائر والسعودية ودبي وغيرهم، وجمعة مباركة عليكم وأشكركم".

تفاصيل إصابة ليلى علوي في حادث سير

وكانت الفنانة ليلى علوي كشفت عن تفاصيل تعرضها لحادث سير بطريق الساحل الشمالي.

وقالت، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وآية عبد الرحمن، إنها كانت تقود سيارتها حين صدمتها سيارة من الخلف، ما تسبب في اندفاعها للأمام، لافتة إلى أنها تعاني منذ فترة من مشكلة في الكتف والرقبة، وأن قوة الصدمة سببت لها بعض الآلام، لكنها بدأت جلسات العلاج الطبيعي وتحسنت حالتها.

 

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن اختيار الفنانة  ليلى علوي لتكون نجم الدورة 41، والتي تنطلق فعالياتها في  الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025 بمدينة الإسكندرية.  

 

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة، التي تُعد من أبرز المسيرات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث استطاعت ليلى علوي أن تترك بصمة مميزة عبر أدوار متنوعة بين الكلاسيكي والاجتماعي والرومانسي والكوميدي، وقدمت أعمالًا أصبحت علامات بارزة في ذاكرة الفن المصري.


من أبرز أفلام ليلى علوي فيلم المصير وخرج ولم يعد ويا دنيا يا غرامي  وحب البنات وألوان السما السبعة.

ومن أعمالها التلفزيونية مسلسل الجدران الدافئة، بنات الأصول، ألف ليلة وليلة، العائلة، التوأم، حديث الصباح والمساء، تعالى نحلم ببكرة، بنت من شبرا، حكايات وبنعيشها، الشوارع الخلفية، نابليون والمحروسة، فرح ليلى، شمس، هي ودافنشي، منورة بأهلها... وغيرها من الأعمال الاجتماعية والإنسانية التي جسدت فيها أدوارًا متنوعة ببراعة وحضور قوي.


وتشهد الدورة 41 احتفالية كبرى بتكريم النجمة ليلى علوي، تتضمن إصدار كتاب خاص عن مشوارها الفني وعرض مجموعة من أبرز أفلامها وتنظيم ندوة مفتوحة بحضورها لمناقشة تجربتها ومسيرتها أمام جمهور ومحبي السينما.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي يُعد من أعرق المهرجانات السينمائية العربية، ويُقام هذا العام تحت شعار "السينما والجمال" بمشاركة واسعة من صُنّاع السينما من مصر ودول حوض البحر المتوسط.

