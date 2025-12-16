عودة حركة القطارات بالكامل على خط القاهرة – الإسكندرية بعد حادث حاويات طوخ

18 حجم الخط

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها صباح اليوم الثلاثاء على خط القاهرة – الإسكندرية، عقب الانتهاء من رفع آثار سقوط 6 حاويات من أحد قطارات البضائع بمنطقة طوخ في محافظة القليوبية، وهو الحادث الذي تسبب في توقف مؤقت لحركة التشغيل.

ودفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بفرق الطوارئ والأوناش والمعدات الفنية فور وقوع الحادث، حيث جرى التعامل السريع مع الحاويات وإزالة جميع العوائق التي أثرت في حركة القطارات، تمهيدًا لاستئناف التشغيل بشكل آمن ومنتظم.

وكانت الهيئة قد أعلنت في بيان رسمي أن الحادث وقع مساء الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 11:10 مساءً، أثناء سير قطار بضائع محمل بحاويات فارغة بين محطتي طوخ وسندنهور بمحافظة القليوبية، حيث سقط عدد من الحاويات على جانبي السكة الحديد.

وأكدت الهيئة أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار فنية بعربات القطار، كما لم يحدث خروج لأي عربة عن القضبان.

وشددت سكك حديد مصر على متابعتها المستمرة للموقف ومراجعة إجراءات السلامة والتشغيل، مع تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتمت الهيئة بيانها بتقديم الاعتذار لجمهور الركاب عن أي تأخيرات طارئة، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة التشغيل وأمن المواطنين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.