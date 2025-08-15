حريق هائل في مصنع كيماويات بالشرقية (فيديو وصور)

شهدت أبو سمران التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، نشوب حريق هائل داخل أحد مصانع الكيماويات، ما أسفر عن تدمير أجزاء من المصنع دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق هائل يلتهم مصنع كيماويات ببلبيس

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالشرقية مدعومين بقوات أمنية وعربات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتمركزت 6 سيارات إطفاء بمحيط موقع الحريق لإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى واستخدم رجال الحماية المدنية سلالم إطفاء هيدروليكية لتتبع الأدخنة التي ظهرت جراء الحريق وبدأ رجال الحماية المدنية فى عمليات تبريد لموقع الحريق لمنع تجدد اشتعال النيران في المكان بعد ظهور أدخنة داخل المبنى.

ألسنة اللهب تلتهم مصنع كيماويات بأبو سمران.. وبلبيس تنجو من كارثة دون خسائر بشرية، فيتو

أسباب اندلاع الحرائق في المصانع والمخازن.. أبرزها الماس الكهربائي وتخزين المواد القابلة للاشتعال

تعد الحرائق في المصانع والمنشآت والمخازن من المشاكل الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ولتجنب هذه الحوادث، من الضروري فهم الأسباب الرئيسية لاندلاعها واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

ألسنة اللهب تلتهم مصنع كيماويات بأبو سمران.. وبلبيس تنجو من كارثة دون خسائر بشرية،فيتو

روشتة للحماية من الحرائق:

التركيز على السلامة: تأكيد أن جميع المنشآت والمصانع تتبع اشتراطات الأمن والسلامة لتجنب الحرائق.

وسائل الإسعاف والإطفاء: توفير معدات الإطفاء والإسعاف في المصانع والمخازن، وتحديثها بانتظام.

ألسنة اللهب تلتهم مصنع كيماويات بأبو سمران.. وبلبيس تنجو من كارثة دون خسائر بشرية،فيتو

الفصل بين الإنتاج والتخزين: يجب أن تكون مخازن المواد القابلة للاشتعال بعيدة عن أماكن الإنتاج.

الإضاءة الطارئة: التأكد من توفر مصدر إضاءة منفصل عن خطوط الكهرباء التي تدير الآلات لضمان سلامة العمال في حالة الطوارئ.

بتطبيق هذه التدابير، يمكن تقليل مخاطر الحريق بشكل كبير، مما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحسين استمرارية الإنتاج في المنشآت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.