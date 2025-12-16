الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
خارج الحدود

واشنطن تضغط على تل أبيب لتقليل نشاطها العسكري في سوريا وتحذر من زعزعة الاستقرار

توغل قوات الاحتلال
توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، فيتو
كشف مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة طالبت تل أبيب بحصر نشاطها العسكري في سوريا بالحد الأدنى، داعيةً في الوقت نفسه إلى استئناف جدي للمفاوضات الأمنية مع دمشق.

 

وأضاف المصدر أن واشنطن شددت في رسائلها الأخيرة على ضرورة تفادي أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار في سوريا، في ظل جهود أميركية لدفع مسار تفاهمات أمنية جديدة بين الجانبين.

 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن المبعوث الأميركي توم براك وضع "خطوطًا حمراء" واضحة للعمليات الإسرائيلية تجاه سوريا، مؤكدًا دعم واشنطن للحكومة السورية ورفضها لأي عمل قد يسهم في زعزعة استقرار البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

 

وأوضحت الرسائل الأمريكية أن الضربات الإسرائيلية العابرة للحدود تقوّض جهود واشنطن لدعم دمشق في تثبيت الاستقرار، وتضعف المساعي للتوصل إلى تفاهم أمني جديد بين سوريا وإسرائيل، محذرة من تكرار هذه العمليات.

 

ويستمر الجيش الإسرائيلي في توغلات شبه يومية في جنوب سوريا، متجاوزًا المنطقة العازلة المتفق عليها عام 1974، بما في ذلك نقطة المراقبة الاستراتيجية في جبل الشيخ، فيما يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنشاء منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى جبل الشيخ، وهو ما رفضته دمشق.

 

ومنذ سبتمبر 2025، توقفت المفاوضات بين المسؤولين السوريين والإسرائيليين بوساطة أميركية بعد 6 جولات فشلت في التوصل إلى اتفاق أمني يضمن الاستقرار في المنطقة الحدودية، وسط زيادة العقبات والمطالب الجديدة من الجانب السوري، بحسب تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.

