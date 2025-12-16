زراعة البحيرة تعقد اجتماعا لتصحيح الحيازات والأحواض على المنظومة

18 حجم الخط

عقد بمديرية الزراعة بالبحيرة، اجتماع خاص بطريقة تصحيح الحيازات والأحواض والمستندات المطلوبة على المنظومة، وذلك بحضور الدكتور ناجح عبد المنعم مدير إدارة الشئون الزراعية ، والمهندسة سحر الشيخ رئيس قسم التشريعات، والمهندس محمد هلال رئيس قسم الحيازة بالمديرية، والمهندس حازم حميدة الفقي مسؤول كارت الفلاح، ورؤساء أقسام المتابعة الميدانية، والحيازات، ومسؤولي كارت الفلاح بالإدارات الزراعية، بناء على تعليمات الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، وبإشراف المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة.



حل المشاكل المتعلقة بتنقية الحيازات

ويأتي ذلك في إطار متابعة المنظومة الإلكترونية وحوكمة الأسمدة ضمانًا لوصول الأسمدة المدعمة للمزارعين المستحقين ، كما تم مناقشة سبل حل المشاكل المتعلقة بتنقية الحيازات على المنظومة وإضافة الحيازات الجديدة والتأكيد على تصفير المكررة والوهمية وضبط زمامات الأحواض والجمعيات الزراعية.

متابعة حركة الأسمدة

كما تم بيان طريقة تصحيح الحيازات والأحواض على المنظومة والمستندات المطلوبة لذلك ، كما تم شرح كيفية متابعة حركة الأسمدة الواردة والمنصرفة بالجمعيات الزراعية من خلال المنظومة ومقارنتها بالسجلات الخاصة بذلك للوقوف على مدى ضبط العمل.

المرور على جمعية أبو درة الزراعية

على أرض الميدان واصل مدير الإدارة الزراعية بشبراخيت المرور على جمعيات المركز لمتابعة عمليات صرف الأسمدة ووصول الدعم لمستحقيه ، حيث تم المرور على جمعية أبو دره الزراعية ، لمتابعة عمليات صرف الأسمدة وتنبه بضرورة الصرف حسب التعليمات والمقررات وتوقيع المزارعين على الإقرار الخاص بذلك كما تنبيه بالمرور المستمر على الزمام لمنع أي تعد على الأرض الزراعية وأيضًا الاهتمام بتطهير الترع والمصارف استعدادًا لفصل الشتاء وتحسبًا لسقوط أمطار غزيرة هذا وتنبه ايضاً بالمرور على الزراعات القائمة والفحص الجيد وعلاج أي إصابات بالمبيدات المتخصصة والموص بها من قبل وزارة الزراعة.

