اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تبدأ المحكمة الإدارية العليا، اليوم الجمعة، نظر الطعون المقدمة إليها بشأن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك عقب انتهاء فترة تلقي الطعون من المرشحين أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستمر المحكمة في الفصل في الطعون حتى يوم الأحد الموافق 24 أغسطس، بحد أقصى عشرة أيام، وفق ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان سرعة حسم النزاعات الانتخابية واعتماد النتيجة النهائية.

وانتهت أمس الخميس فترة الطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ والتي بدأت يوم الثلاثاء 12 أغسطس، تاريخ إعلان النتيجة رسميًّا، واستمرت لمدة 48 ساعة.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الطعون تُقدَّم من المرشحين أو وكلائهم القانونيين أمام المحكمة المختصة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يتم الفصل فيها خلال المواعيد المحددة قانونًا، تمهيدًا لاعتماد وإعلان النتيجة النهائية.

وأكدت الهيئة التزامها التام بضمان حق جميع المرشحين في تقديم الطعون، بما يعزز من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

