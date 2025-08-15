الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

انتخابات مجلس الشيوخ،
انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تبدأ المحكمة الإدارية العليا، اليوم الجمعة، نظر الطعون المقدمة إليها بشأن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك عقب انتهاء فترة تلقي الطعون من المرشحين أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستمر المحكمة في الفصل في الطعون حتى يوم الأحد الموافق 24 أغسطس، بحد أقصى عشرة أيام، وفق ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان سرعة حسم النزاعات الانتخابية واعتماد النتيجة النهائية.

وانتهت أمس الخميس فترة الطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ والتي بدأت يوم الثلاثاء 12 أغسطس، تاريخ إعلان النتيجة رسميًّا، واستمرت لمدة 48  ساعة.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الطعون تُقدَّم من المرشحين أو وكلائهم القانونيين أمام المحكمة المختصة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يتم الفصل فيها خلال المواعيد المحددة قانونًا، تمهيدًا لاعتماد وإعلان النتيجة النهائية.

وأكدت الهيئة التزامها التام بضمان حق جميع المرشحين في تقديم الطعون، بما يعزز من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المحكمة الإدارية العليا حبس متحرش الموتوسيكل الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

الألم شديد ومش هتخرج من المستشفى، تصريح مقلق من محمود سعد بشأن الحالة الصحية لأنغام

أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)

خطر يزحف من البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى في أسوان والأرصاد ترصد بالصور ما يحدث

حريق هائل في مصنع كيماويات بالشرقية (فيديو وصور)

أسعار المانجو اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، ارتفاع السكري وقفزة في الكيت والكنت

بعد تصريحات نتنياهو، فصائل فلسطينية تطالب مصر برعاية اجتماع طارئ لصياغة "إستراتيجية وطنية"

كسرين بالقدم اليمنى، الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة مروان حمدي ومدة غيابه

بعد صورته مع زوجته، تصرف مثير من كريم عبد العزيز بشأن علاقته بدينا الشربيني

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads