الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم: قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تطبيق أعمال السنة بالشهادة الإعدادية.. الموعد الرسمي لانعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.. السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

محمد عبداللطيف وزير
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، فيتو

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

 

بعد تصديق السيسي، 20% أعمال سنة لطلاب الشهادة الإعدادية في هذا الموعد

 قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز ٢٠٪؜ من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

 

الجيزة تعلن غلق كوبري الجلاء لمدة 3 ساعات صباح الجمعة

 

أعلنت محافظة الجيزة أنه تقرر إجراء غلق كلي لكوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات، صباح غد الجمعة، على أن تكون الأعمال من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم، وذلك في إطار تنفيذ أعمال صيانة الفاصل العرضي للكوبري في الاتجاهين.

 

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تطبيق أعمال السنة بالشهادة الإعدادية على الطلاب الجدد

 

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز 20%؜ من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

 

الموعد الرسمي لانعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

أسعار البنزين، اقتراب انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي تحدد أسعار المواد الوقود  حسب المتغيرات الاقتصادية  والجيوسياسية، وارتفع معدل البحث على محرك البحث جوجل لاهتمام ملايين المصريين بأسعار الوقود وخاصة البنزين.

 

أسوان تسجل 49 درجة، الأرصاد الجوية: صيف 2025 أقل حرارة من العام الماضي

 أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد منذ بداية الأسبوع ستتراجع اعتبارًا من السبت المقبل، بعد أن سجلت أسوان اليوم 49 درجة مئوية كأعلى حرارة منذ بداية صيف 2025.

 

نجاح جراحة نادرة لتركيب مفصل فخذ لمريض عمره 105 أعوام بمستشفى العجوزة

 أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى العجوزة النموذجي، في إجراء عملية جراحية دقيقة ونادرة لمريض يبلغ من العمر 105 أعوام كان يعاني من كسر برأس عظمة الفخذ.

 

رسميا، موعد بدء قبول طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية 2025 بالجامعات

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــا.

 

السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

 نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 45 قانونا، بشأن ربط موازنة عدد من الأجهزة والهيئات الحكومية للسنة المالية 2025/ 2026.

 

المصروفات الدراسية للبرنامج الطبي الفرنسي بكلية طب قصر العيني (خاص)

 

كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب  قصر العيني بجامعة القاهرة، عن قيمة مصروفات البرنامج الطبي الفرنسي الجديد الذي تبدأ الدراسة به العام الدراسي 2025-2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار مصر اليوم التربية والتعليم والتعليم الفني التسعير التلقائي للمواد البترولية الشهادة الاعدادية العام الدراسي المقبل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلة التعليم الأساسي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

أخبار مصر اليوم: الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. إغلاق باب تلقي طعون مجلس الشيوخ غدا.. ومحافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة

أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

أخبار مصر: القاهرة تتخطى الـ40، حالة الطقس اليوم الإثنين، رسالة مؤثرة للصحفي أنس الشريف قبل استشهاده، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

مباراة شهدت 4 بطاقات حمراء، بيراميدز يخطف فوزا صعبا من الإسماعيلي بالدوري

تحذير عاجل من الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية على محافظة أسوان

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

ليلى علوي تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها في حادث سير

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

دكتور بدر عبد العاطي

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز بيراميدز والمصري وخسارة الإسماعيلي

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بدخول السجن

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads