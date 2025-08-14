أخبار مصر اليوم: قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تطبيق أعمال السنة بالشهادة الإعدادية.. الموعد الرسمي لانعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.. السيسي يصدق على 45 قانونا جديدا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أعلنت محافظة الجيزة أنه تقرر إجراء غلق كلي لكوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات، صباح غد الجمعة، على أن تكون الأعمال من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم، وذلك في إطار تنفيذ أعمال صيانة الفاصل العرضي للكوبري في الاتجاهين.

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز 20%؜ من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

أسعار البنزين ، اقتراب انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي تحدد أسعار المواد الوقود حسب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وارتفع معدل البحث على محرك البحث جوجل لاهتمام ملايين المصريين بأسعار الوقود وخاصة البنزين.

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد منذ بداية الأسبوع ستتراجع اعتبارًا من السبت المقبل، بعد أن سجلت أسوان اليوم 49 درجة مئوية كأعلى حرارة منذ بداية صيف 2025.

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى العجوزة النموذجي، في إجراء عملية جراحية دقيقة ونادرة لمريض يبلغ من العمر 105 أعوام كان يعاني من كسر برأس عظمة الفخذ.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تسجيل رغبات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــا.

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 45 قانونا، بشأن ربط موازنة عدد من الأجهزة والهيئات الحكومية للسنة المالية 2025/ 2026.

كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، عن قيمة مصروفات البرنامج الطبي الفرنسي الجديد الذي تبدأ الدراسة به العام الدراسي 2025-2026.

