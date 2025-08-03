المشرف على التنسيق: لا تغيير في نظام قبول طلاب مدارس المتفوقين هذا العام (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025.. كشف الدكتور جودة غانم المشرف العام على مكتب التنسيق، تفاصيل وقواعد تنسيق طلاب المدارس المتفوقين ستيم 2025.

وأكد غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن تنسيق طلاب مدارس المتفوقين “ستيم”، لن يشهد تغييرات جوهرية هذا العام عن الأعوام السابقة.

وأوضح أن اللجنة العليا للتنسيق لم تحدد بعد أي شيء يتعلق بنظام قبول طلاب مدارس المتفوقين في التنسيق، لافتا إلى أن اللجنة في انتظار تحديد أعداد الطلاب المتقدمين للتنسيق، لكي نتمكن من تحديد نسبة قبول طلاب ستيم في كل كلية.

نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولى 2025

وأعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، اليوم الأحد، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها الثلاث علمي علوم ورياضة، وأدبي، وجاء الحد الأدنى للكليات كالتالي:

الطب: 93.12%

طب الأسنان: 92.65%

العلاج الطبيعي: 92.03%

الصيدلة: 91.87%

الهندسة: 89.84%

التخطيط العمراني: 88.75%

السياسة والاقتصاد: 89.84%

الألسن: 87.65%

الإعلام: 86.71%

الآثار: 82.34%

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