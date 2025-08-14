الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

وزير الصحة يستقبل رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث توطين صناعة مشتقات البلازما

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار خلال الاستقبال
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اللواء طبيب سيد عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة شركة جريفلز إيجيبت لمشتقات البلازما، بحضور الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد.

تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات توطين الصناعات الدوائية المتخصصة

ويأتي الاجتماع بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات توطين الصناعات الدوائية المتخصصة، والذي يسعى من خلال هذا التعاون تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات الدوائية المتقدمة، وتعزيز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي رائد لصناعة الأدوية.

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول استعراض الإنجازات المشتركة والملفات السابقة بين الوزارة والشركة. وأكد الوزير التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان استدامة هذه الشراكة الاستراتيجية، بما يدعم تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين ويضمن استمرارية النظام الصحي.

تلبية احتياجات السوق الدوائي المصري من مشتقات البلازما

وأضاف أن الاجتماع شهد مناقشة آليات تلبية احتياجات السوق الدوائي المصري من مشتقات البلازما، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه المنظومة، كما تم تبادل الأفكار والرؤى لتطوير حلول فورية وفعالة تُسهم في تذليل العقبات وتعزيز كفاءة سوق الدواء في مصر.

‏‎وحضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان كلٌ من: الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، والدكتورة فاتن مسعد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والدكتورة داليا رشيد، المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي ومدير إدارة المنح والقروض، والدكتورة شيماء شهاب، أخصائية متابعة وتقييم مشروع البنك الدولي.

الصحة تشيد بتقرير وكالة "فيتش" عن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والتقدم الملحوظ بالمؤشرات الصحية

الصحة تستكمل المرحلة 4 من التدريب على أجهزة إزالة الرجفان القلبي بمطار القاهرة

ومن جانب شركة جريفلز إيجيبت، حضر كل من الدكتور محمد حجاج، المدير التنفيذي التجاري، والدكتورة دينا إكرام، مدير مشروع وزارة الصحة بالشركة، والدكتور رأفت زاهر مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد.

