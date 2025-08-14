المصروفات الدراسية للبرنامج الطبي الفرنسي بكلية طب قصر العيني (خاص)

كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، عن قيمة مصروفات البرنامج الطبي الفرنسي الجديد الذي تبدأ الدراسة به العام الدراسي 2025-2026.

وقال عميد طب قصر العيني، في تصريحات لـ فيتو، إن قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج الفرنسي الجديد لدراسة الطب بالكلية تبلغ 200 ألف جنيه للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات اللائحة الدراسية للبرنامج، لتبدأ بعد ذلك استعدادات الكلية، وتجهيزات أماكن تدريس البرنامج، وإعداد المناهج الدراسية العملية والنظرية، ونظام الامتحانات.

معلومات عن البرنامج الطبي الفرنسي بقصر العيني

بدأ التفكير في برنامج اللغة الفرنسية بكلية طب قصر العيني عام 2023، بهدف استقطاب أبناء الدول الناطقة باللغة الفرنسية، من الدول الأفريقية، ودول حوض النيل، بالإضافة إلى دول البحر المتوسط، واستعدادا للبرنامج أعدت الكلية نظام تعليمي قوي بقاعدة بشرية متميزة وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، وفقا لدراسة متكاملة شملت تحليل SWOT، وجاءت نتائجها كالتالي:

90 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة يتقنون اللغة الفرنسية.

تأهيل 60 عضوا إضافيا من خلال برامج تعليمية مكثفة.

يتجاوز إجمالي الكوادر المستعدة للعمل في البرنامج نحو 150عضوًا.

نظام وموعد الدراسة ببرنامج تدريس الطب باللغة الفرنسية

وشكلت كلية طب قصر العيني لجنة متخصصة للبرنامج الفرنسي برئاسة الدكتورة نادين علاء شريف، أستاذ أمراض النساء والتوليد، للإشراف على تنفيذ البرنامج ومتابعة كافة محاوره الأكاديمية والتنظيمية وأعلنت اللجنة عن تفاصيل البرنامج ونظام الدراسة به والتي جاءت كالتالي:

يعد البرنامج هو الأوحد من نوعه لتعليم الطب باللغة الفرنسية في مصر.

يحمل البرنامج اسم "Kasr Al Ainy French – KAF".

تبدأ الدراسة ببرنامج اللغة الفرنسية العام القادم 2025/2026.

تكون الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة.

مدة الدراسة بالبرنامج خمس سنوات.

يعتمد البرنامج منهجية التعليم الطبي القائمة على الجدارات (CBME).

يجمع نظام التقويم بالبرنامج بين التقويمات التكوينية والتراكمية.

يوثق نظام البرنامج التعلم الذاتي من خلال ملف إنجاز ورقي أو إلكتروني.

أنهت الكلية ترجمة مناهج السنة الأولى والثانية نظريًا وعمليًا للغة الفرنسية.

أنهت الكلية ترجمة أسئلة الامتحانات للغة الفرنسية.

يجري حاليًا استكمال ترجمة مناهج السنة الثالثة.

يتم تدريس البرنامج في مركز التعليم المتطور بكلية طب قصر العيني (LRC).

يتقدم الطلاب للبرنامج من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص به

