الموعد الرسمي لانعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

اسعار البنزين، اقتراب انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي تحدد أسعار المواد الوقود حسب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وارتفع معدل البحث على محرك البحث جوجل لاهتمام ملايين المصريين بأسعار الوقود وخاصة البنزين.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، وهو الموعد المحدد للانعقاد وذلك وفق جدول اجتماعات اللجنة الذي يعقد بشكل نصف سنوي وفقا لقرارتها الأخيرة، بعد إن كان انعقادها قبل ذلك كل ثلاث شهور بمثابة أربع مرات في كل عام منذ تأسيس لجنة التسعير، وانعقادها في الشهور التالية: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام.

تخوف من رفع الدعم لتأثير أسعار المواد البترولية على السوق المحلية

وفي الوقت الذي تتخوف شريحة كبيرة من المواطنين من رفع الدعم عن المواد البترولية، مما يترتب على ذلك زيادة كبيرة في أسعار المواصلات بالإضافة إلى زيادة كبيرة في كافة أسعار المواد الغذائية.



قيمة ما تتحمله الموازنة العامة للدولة دعما للمواد البترولية

وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية (بنزين وسولار) خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2024-2025. وذلك يدل أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيًّا بنهاية ديسمبر 2025، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المُبرم مع صندوق النقد الدولي. وتوقع الكثير من خبراء الطاقة انه من المحتمل زيادة كبيره في أسعار الوقود بنسب كبيرة لقرب انتهاء المدة المحددة لرفع الدعم.



توقع خبراء الطاقة برفع أسعار الوقود بنسبة 20 %

فيما أكدت بعض المصادر أن في الانعقاد القادم للجنة التسعير ستشهد ارتفاعًا في أسعار المحروقات خاصة البنزين في الوقت الذي يتم فيه رفع أسعار البوتاجاز والسولار تدريجيًّا لارتباطهم بحياة المواطنين

وصرح مصدر بوزارة البترول "لفيتو" أن أسعار البنزين بكافة مشتقاته سوف تشهد أكبر نسبة زيادة تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المائة وفقا لآخر تسعير أقرته اللجنة.

وأضاف أن آلية التسعير المحلي لأسعار الوقود في مصر تختلف جذريًّا بناءً على مستويات الأسعار العالمية، وأن مسألة رفع الدعم يُحتّم على لجنة التسعير المضي في الزيادة النصف سنوية، وذلك للاقتراب من رفع الدعم نهائيًّا وتوجيه هذا الدعم لخدمات أخرى مثل التعليم والصحة.

وفي ذات السياق أكد أن لجنة التسعير الأخيرة رفعت أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 بالمئة، مؤكدًا أن اللجنة القادمة قد ترفع النسبة إلى 20 في المائة في أسعار البنزين.

تحويل الدعم إلى خدمات الصحة والتعليم

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن".

وفي تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبع نهجًا متدرجًا في إصلاح قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادات في أسعار المواد البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام، مع استمرار دعم السولار في إطار هذه الإصلاحات. ونفى مدبولي صحة ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات دفعة واحدة، مشددًا على أن الحكومة تعمل وفق خطة تدريجية لتعديل الأسعار دون قفزات مفاجئة تؤثر على المواطنين. كم ستصبح الأسعار بعد رفع الدعم؟



أسعار البنزين بعد رفع الدعم

وصرح الخبير البترولي مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا لفيتو أن رفع الدعم سيتسبب في رفع أسعار أغلبية المنتجات الغذائية والمواصلات لارتباطهم الوثيق بأسعار المواد البترولية موضحا أن قيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي الناتج عن الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب، والتي تُحسب في تكلفة منتجاتنا المصنعة محليًا بالقيمة (صفر)، بمعنى بدون قيمة. وتلك هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي. وهذا يمثل نوعًا من الدعم غير المنظور، والفكرة في ذلك على أساس أن تلك حصة الشعب، فلتذهب للشعب.

وطبعًا، تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصري".وأضاف: "بالتالي، فإن تكلفة المنتجات البترولية تشتمل على الآتي: الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبي، وكذلك الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية، وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين 95، لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات، علاوة على تكاليف التكرير والتجهيز وخلافه".وأكد إن سعر تكلفة السولار على ضوء الوضع الحالي يتراوح ما بين 18-19 جنيهًا للتر. والبنزين في حدود 20 جنيهًا للتر، بمعنى بنزين 95 في حدود 22 جنيهًا، وبنزين 92 في حدود 20 جنيهًا، وبنزين 80 في حدود 18 جنيهًا للتر الواحد".

وفي ذات السياق أشار يوسف: أنه من الصعب على متخذ القرار رفع سعر السولار إلى 19 جنيهًا للتر في نهاية 2025، رفعًا من 13.5 جنيهًا للتر، لذا سيرتفع بقرار يراعي معاناة الشعب في ظل الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التي ستنشأ حال الوصول لهذا السعر.



تكلفة الوقود لا تتوقف على استيراد الدولة للنفط فقط

وصرح مصدر بوزارة البترول لفيتو أن تكلفة الوقود لا تتوقف على الشراء من الأسواق العالمية فقط، مضيفا أن هناك عوامل أخرى منها النقل وتجهيز الوقود كمادة جاهزة للاستخدام تضاف إلى سعر الوقود.

مضيفا أن الدولة تتحمل أكثر من 130 مليار جنيه ضمن الموازنه العامة لدعم أسعار البنزين وتعمل حاليا على توجيه هذا المبلغ لتخفيف هذا الدعم وتحويل هذا الدعم إلى القطاعات الإنتاجية، وأشار إلى أن موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية سيكون في شهر أكتوبر المقبل ووفق آخر انعقاد للجنة تسعير للمواد البترولية والتي أقرت بانعقادها كل 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.

وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول أنه من المحتمل انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر مؤكدًا أن اللجنة أوصت في قرارها الأخير المؤرخ بتاريخ 11 أبريل الماضي على أن يتم الانعقاد مرة أخرى بعد مرور 6 أشهر.

مضيفًا أن اجتماع اللجنة سيكون في أول شهر أكتوبر القادم، وأشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا في أسعار المحروقات وذلك ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية والتي من المقرر لها الانتهاء في نهاية العام الحالي، وتابع أن رفع الدعم عن السولار سيتسبب في موجة كبيرة من التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق. وأشار إلى أنه من المحتمل أن تقوم اللجنة برفع أسعار البنزين بكامل مشتقاته وتبقى على سعر السولار والغاز الطبيعي للمنازل. وفي ذات السياق، أضاف أن اللجنة تقوم بتحديد أسعار الوقود وفق أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه زيادات جديدة.



وأما بالنسبة لتوقعات تثبيت الأسعار أشار إلى أنه من الصعب إبقاء اللجنة على الأسعار الأخيرة في ظل إعلان الحكومة عن الجدول الزمني لرفع الدعم في موعد أقصاه العام الحالي متوقعا زيادة كبيرة في قرار اللجنة القادم من قبل اللجنة المعنية.

كما أشار إلى أن الانعقاد القادم لم يكن الأخير وإلى الآن لم نصل إلى الشريحة القريبة من رفع الدعم نهائية عن المواد البترولية وكانت الحكومة قد حدد موعد أقصاه نهاية العام الحالي وأضاف أنه من المحتمل انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في العام القادم وذلك للوصول إلى رفع الدعم نهائيًّا.

أسعار البنزين اليوم

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:

- بنزين 95.. 19 جنيه لتر

- بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر

- بنزين 80. 15.75 جنيه لتر

- السولار.... 15.5 جنيه لتر

- والكيروسين....15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

- وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه

- وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

- وطن الغاز الصب 16000 جنيه

- والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

- وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.