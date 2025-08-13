أخبار مصر: ورطة سارة خليفة بالتحقيقات، ماذا قال جيران البلوجر "ياسمين"، نتنياهو يقر بأطماعه في سيناء، درجة حرارة قياسية بمصر

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

جاءت من حيث لا تحتسب، بشرى عن مياه السد العالي رغم تأثير سد النهضة وانخفاض الأمطار

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن مفاجأة مائية بشأن مصر بعد مع استمرار انخفاض الأمطار في حوض النيل الأزرق.

وصلت إلى 49 درجة رسميا، درجات حرارة غير مسبوقة اليوم الأربعاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الأربعاء وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أنا في مهمة تاريخية وروحية، نتنياهو يعترف صراحة بأطماع تراوده بشأن سيناء

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال في مقابلة مع قناة "آي 24" إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".

محافظ الجيزة يعلن اليوم المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة 2025

يعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، تفاصيل المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك استنادًا إلى الرغبات التي تقدم بها أولياء الأمور خلال الفترة الماضية.

على طريقة "اللي على راسه بطحة"، صورة مفاجأة تهز سارة خليفة أثناء التحقيقات معها

مفاجأة جديد كشفتها جهات التحقيق في قضية اتهام سارة خليفة باشتراكها في عملية تصنيع وترويج وبيع المواد المخدرة، بالاشتراك مع تشكيل عصابي مكون من 27 متهمًا، بينهم منتج وصاحب شركة ومقاولون وباعة وسائقون وغيرهم، ما ترتب عليه ضبطهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

أخيرا فهموها، أمريكا تعتزم تصنيف "الإخوان المسلمين" كجماعة إرهابية

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" ومنظمة "كير" كجماعتين إرهابيتين، مؤكدًا أن وزارته تجهز الأدلة اللازمة لتجنب الطعون القضائية على هذا القرار.

الموضوع زاد عن حده، أول صدام مباشر بين إدارة الأهلي وريبيرو بسبب أحمد عبد القادر

طلب محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، من البرتغالي خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، بضرورة إشراك أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية.

اللقاء في العاصمة والمؤتمر بـ"قصر العيني"، مدبولي يترأس اجتماع الحكومة اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين، ومتابعة سير العمل في المشروعات القومية بمختلف القطاعات.

بعد وصوله إلى القاهرة، وفد حماس: العلاقات مع مصر راسخة ونثمن جهود الرئيس السيسي في إنهاء الأزمة

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن وفدًا برئاسة رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين.

اسمه الحقيقي وأخلاقه، جيران البلوجر "ياسمين" بالشرقية يفجرون مفاجأة عن شخصيته

شهدت محافظة الشرقية تطورات جديدة في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تواصل نيابة جنوب الزقازيق الكلية تحقيقاتها الموسعة مع طالب يبلغ من العمر 18 عامًا، بتهمة انتحال صفة أنثى تدعى "ياسمين"، الشهير بلقب “ياسمين تخلي الحجر يلين”، ونشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة عبر منصات السوشيال ميديا، بهدف جذب المشاهدات وجني أرباح مالية.

إن كيدهن عظيم، كولومبية تفضح أسطورة ريال مدريد على الهواء: رفضته لأنه لا يستحم

إن كيدهن عظيم، شنت الكولومبية جوليانا بانتوجا هجومًا غير أخلاقي على حارس المرمى الإسباني المعتزل إيكر كاسياس لمجرد أنه أنكر وجود علاقة عاطفية بينهما.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة سان جيرمان وتوتنهام بالسوبر الأوروبي

يشهد اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة ولعل أبرزها مباراة باريس سان جيرمان توتنهام بكأس السوبر الأوروبي.

سمير حليلة يكشف تفاصيل مقترحة لإدارة غزة بعد الحرب

قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، إنه تم اختياره لإدارة قطاع غزة منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أنه أطلع القيادة الفلسطينية على هذا الاختيار.

لغز البلوجر "ياسمين"، فيتو تكشف كواليس وموقع تصوير الفيديوهات المخلة بالشرقية

كشفت مصادر مطلعة لـ"فيتو" عن الموقع الذي جرى فيه تصوير الفيديوهات المثيرة للجدل للطالب المنتحل صفة فتاة تُدعى "ياسمين"، والمعروفة بلقب “ياسمين تخلي الحجر يلين”، حيث تبين أن المكان يقع في قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

نتائجه على المرضى مذهلة، لقاح جديد يمنع تكرار الإصابة بـ 3 أنواع من السرطان

أظهر لقاح جديد نتائج واعدة في الوقاية من عودة سرطان البنكرياس والقولون والمستقيم.

هل تكون خنجرا في ظهر مصر، محادثات بين إسرائيل وجنوب السودان لإعادة توطين سكان غزة

كشف تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست"، الثلاثاء، بأن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان بشأن خطط لإعادة توطين سكان غزة.

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، عيار 21 وصل إلى هذا المستوى

استقرت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات، وذلك بجميع الأعيرة بسوق الصاغة.

القضاء السويدي يحقق في 700 بلاغ عن جرائم حرب بغزة

أفادت وسائل إعلام سويدية، بأن الادعاء العام في البلاد، بدأ تحقيقاته في أكثر من 700 بلاغ عن جرائم حرب في غزة تم تقديمها من قبل مواطنين أو منظمات، منذ بدء الحرب في القطاع.

