اللقاء في العاصمة والمؤتمر بـ"قصر العيني"، مدبولي يترأس اجتماع الحكومة اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين، ومتابعة سير العمل في المشروعات القومية بمختلف القطاعات.

وعقب انتهاء الاجتماع، ينتقل رئيس مجلس الوزراء إلى مقر الحكومة بقصر العيني، حيث يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لاستعراض ما تم التوصل إليه من قرارات، وتسليط الضوء على أبرز ما جاء في مناقشات المجلس، فضلًا عن الرد على أسئلة الصحفيين بشأن القضايا المطروحة على أجندة العمل الحكومي.

