وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

أعلن الفنان خالد سرحان وفاة شقيقة الفنان عادل إمام “إيمان إمام”، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، وكتب خالد سرحان منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال خلاله: "توفيت إلي رحمة الله تعالي السيدة إيمان إمام أخت الفنان عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته"

لم تكشف العائلة عن موعد الجنازة والعزاء حتى الآن

