أخبار مصر

نجاح جراحة نادرة لتركيب مفصل فخذ لمريض عمره 105 أعوام بمستشفى العجوزة

 أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى العجوزة النموذجي، في إجراء عملية جراحية دقيقة ونادرة لمريض يبلغ من العمر 105 أعوام كان يعاني من كسر برأس عظمة الفخذ.

 

تركيب نصف مفصل فخذ صناعي إسمنتي

 وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن التدخل الجراحي تمثل في تركيب نصف مفصل فخذ صناعي إسمنتي، وهي عملية معقدة مثلت تحديًا كبيرًا نظرًا للحالة الصحية الحرجة للمريض، والتي شملت عدم انتظام ضربات القلب، ما استلزم استعدادات خاصة، وإنجاز الجراحة في أسرع وقت ممكن مع تجنب النزيف المصاحب لمثل هذه التدخلات.

وأكدت الوزارة أن العملية أجريت بنجاح، وأن حالة المريض الآن مستقرة، مشيدة بجهود جميع أعضاء الفريق الطبي الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح الطبي المتميز.

كان قد أعلن مستشفى أسيوط العام، التابع لوزارة الصحة والسكان، عن نجاح فريقه الطبي في إجراء جراحة عاجلة لاستئصال ورم خبيث من المستقيم لمريض كان يعاني من أعراض انسداد معوي حاد، شملت قيئا مستمرًا وإمساكا شديدا.

 

وجود ورم تسبب في انسداد كامل بالأمعاء

 وأوضحت المستشفى أن الفحوصات الطبية، بما فيها الأشعة المقطعية، كشفت عن وجود ورم تسبب في انسداد كامل بالأمعاء.

أعراض نقص البوتاسيوم وأسبابه ومخاطر ذلك على الصحة

الصحة تشيد بتقرير وكالة "فيتش" عن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والتقدم الملحوظ بالمؤشرات الصحية

 وعلى الفور، أجرى الفريق الطبي استكشافا جراحيا للبطن، تم خلاله استئصال الورم مع الحفاظ على حد أمان علوي وسفلي، بالإضافة إلى عمل فتحة براز جانبية لضمان سلامة المريض.

وخرج المريض من المستشفى بحالة صحية مستقرة، وسط إشادة بدور الفريق الطبي الذي ساهم في إنقاذ حياته.

