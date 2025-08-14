محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي يشهدان توقيع اتفاقيتي شراكة مع جامعتي القاهرة وسوهاج

شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بمقر البنك، مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة بين المعهد المصرفي المصري وكل من جامعة القاهرة وجامعة سوهاج، للمشاركة في البرنامج التعليمي الجديد بدءًا من العام الدراسي 2025/ 2026.

يأتي ذلك استكمالًا لإطلاق برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية لأول مرة في الجامعات المصرية بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



ووقع الاتفاقيتين الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، والدكتورة لبنى محمد فريد عميد كلية تجارة جامعة القاهرة، والدكتور محمد السيد محمد الصغير عميد كلية تجارة جامعة سوهاج.

كما شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.



أعرب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، عن خالص شكره وتقديره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحرصه على توسيع نطاق الجامعات التي يُدرَّس فيها بكالوريوس العلوم المصرفية ودعمه المستمر لإنجاح البرنامج على أرض الواقع، كما عبّر عن اعتزازه الكبير بتوقيع اتفاقيتي الشراكة بين المعهد المصرفي المصري وجامعتي القاهرة وسوهاج بعد نحو أسبوع من الإطلاق الرسمي للبرنامج، وإتاحة الفرصة لكليات جديدة لتدريس البرنامج لطلابها خلال العام الدراسي المقبل، بهدف تأهيل كوادر قادرة على المساهمة الفعالة في تطوير القطاع المصرفي والمالي بما يتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.



وأكد المحافظ أن مشاركة جامعة سوهاج تمثل خطوة مهمة في تعزيز جهود توسيع نطاق التعليم المصرفي ليشمل محافظات الصعيد التي تحظى بأولوية كبرى لدى الدولة المصرية، كما أشار إلى أن الشراكة مع جامعة القاهرة العريقة تعزز من جودة البرنامج وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون الأكاديمي والبحثي، بما يسهم في إعداد جيل من المتخصصين يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة للعمل في القطاع المصرفي وفقًا لمتطلبات العصر الحديث.



ومن جانبه، جدد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شكره وتقديره حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، على دعمه المستمر وتعاونه المثمر في إطلاق هذا البرنامج الوطني الهام مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التعليم العالي والبنك المركزي، يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم المصرفي وتعزيز بناء الكفاءات الوطنية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

