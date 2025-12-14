الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتعادل مع ماينز 1-1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

تعادل فريق بايرن ميونخ مع نظيره ماينز بنتيجة 1-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني

افتتح بايرن ميونخ التسجيل عن طريق لينارت كارل في الدقيقة 29، وتعادل ماينز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق بوتوليسكي.

تشكيل بايرن ميونخ أمام ماينز

ويبدأ بايرن ميونخ أمام ماينز كالتالي:

حارس المرمى: مانويل نوير

الدفاع: يوسيب ستانيشيتش – كيم مين جاي – هيروكي إيتو – توم بيشوف

الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا – لينارت كارل

خط الهجوم: مايكل أوليز – سيرج جنابري - هاري كين

موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز اليوم في الدوري الألماني

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد ماينز

تنقل قناة “MBC أكشن” مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في الجولة الـ14 من الدوري الألماني، حيث إنها الناقل الحصري لمنافسات البوندسليجا في الموسم الجاري.

ترتيب بايرن ميونخ وماينز

يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 37 نقطة، فيما يقبع ماينز في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط فقط.

