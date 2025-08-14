الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجيزة تعلن غلق كوبري الجلاء لمدة 3 ساعات صباح الجمعة

غلق كوبري الجلاء
غلق كوبري الجلاء
أعلنت محافظة الجيزة أنه تقرر إجراء غلق كلي لكوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات، صباح غد الجمعة، على أن تكون الأعمال من الساعة 3 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم، وذلك في إطار تنفيذ أعمال صيانة الفاصل العرضي للكوبري في الاتجاهين.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بإجراء التحويلة المرورية التالية:

حركة المركبات القادمة من مناطق الجيزة والراغبة في استكمال السير باتجاه كوبري الجلاء نحو مناطق القاهرة، يتم تحويلها للسير بميدان الجلاء ثم التوجه إلى شارع كورنيش النيل وصولًا إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر في اتجاه القاهرة.

بالنسبة لحركة المركبات القادمة من مناطق القاهرة والراغبة في استكمال السير باتجاه كوبري الجلاء نحو مناطق الجيزة فقد تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنفيذ التحويلات المرورية اللازمة أثناء فترة الغلق المشار إليها.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بالإضافة إلى الكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

