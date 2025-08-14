الخميس 14 أغسطس 2025
محافظ الجيزة: إزالة 6 أبراج مخالفة بمنطقة اللبيني بالهرم

البناء المخالف
البناء المخالف

 كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالتعامل الحازم والإزالة الفورية لعدد من مخالفات البناء بشارع سلطان خطاب بمنطقة اللبيني، وذلك بعد رصد أعمال بناء تم تنفيذها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة تأتي تنفيذًا للتكليفات الصادرة في هذا الشأن للتصدي لمخالفات البناء بهدف منع ظهور توسعات عمرانية عشوائية تؤثر على شبكات المرافق وتتسبب في الضغط على خدمات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.

إزالة ٦ حالات بناء مخالف

 وأضاف النجار أن الحملة بدأت أعمال إزالة ٦ حالات بناء مخالف لعقارات، بالإضافة إلى مصادرة المعدات وتشوينات مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على أراضي الدولة مشددًا على استمرار حملات الإزالة في مختلف الأحياء والمراكز لضبط المخالفات والحفاظ على الطابع العمراني المخطط مع المتابعة الميدانية اليومية لضمان عدم تكرار تلك الظواهر.

