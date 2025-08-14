أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

سائق سيارة نقل ينهي حياة سيدة ويصيب محاميا وابنته أثناء فراره من الأهالي في الهرم

لقيت سيدة مصرعها وأصيب محام ونجله أسفل عجلات سيارة ربع نقل اصطدمت بهم أثناء عبور المشاة بدائرة قسم شرطة الهرم، وتسبب فى إصابتهما بإصابات بالغة.

بأمر إلهي، خبير يزف بشرى للمصريين بشأن موعد تدفق مياه سد النهضة إلى بحيرة ناصر

زف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أخبار سارة للمصريين، عن موعد تدفق مياه سد النهضة لمصر.

خايفين منه، هجوم إسرائيلي حاد على "يويفا" بعد استجابته لنداء محمد صلاح

شن الصحفي الإسرائيلي في جريدة "يديعوت أحرونوت"، ناداف زينزيبر، هجوما حادا على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب استجابته لموقف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ورفعه لافتة ضخمة في مباراة نهائي السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام، مساء الأربعاء، تطالب بوقف قتل الأبرياء في غزة.

اقفي يا بت هموتك، الفيديو الكامل لمطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات والأمن يحدد هوية المتهمين

كشفت رنا، إحدى الفتيات المصابات في حادث طريق الواحات بمدينة أكتوبر، تفاصيل اللحظات التي سبقت الحادث، مؤكدة أنها تعرضت للمطاردة والتهديد بالقتل قبل اصطدام سيارتها بسيارة أخرى متوقفة على الطريق.

حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2026

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026.

نتنياهو: لدينا القدرات الكافية لمحو غزة من على الخريطة

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن جيشه يمتلك القدرات الكافية لمحو غزة من على الخريطة، غير أن الهدف المعلن يقتصر على القضاء على حركة حماس.

الوضع يتفاقم في القاهرة والصعيد يسجل 49، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

هي الليلة بكام، تفاصيل مطاردة مجهولين سيارة ملاكي لخطف دكتورة وابنتها أمام أعين نجلها بالشرقية

شهد طريق أبو حماد–بلبيس بمحافظة الشرقية واقعة مثيرة تسببت في حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طاردت سيارة نصف نقل حمراء، تحمل عدة أشخاص، سيارة ملاكي يقودها شاب برفقة والدته وشقيقتيه وزوجته، وذلك بنطاق قرية منشأة العباسة بمركز أبو حماد.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة مصر وإسبانيا بمونديال اليد

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، والدوري المصري الممتاز، وبطولة إفريقيا لكرة السلة رجال “الأفروباسكت”.

بأكياس الدقيق، إسرائيليون يقتحمون مطار بن جوريون لوقف حرب غزة (فيديو)

اقتحم عدد من المتظاهرين الإسرائيليين مطار "بن جوريون" الدولي في، وسكبوا الدقيق فوق أرضياته، احتجاجًا على استمرار حرب غزة.

اليوم، غلق باب الطعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس تلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بعد إعلان النتيجة رسميًّا، الثلاثاء الماضي.

لحق بوالده، وفاة نجل مدير مكتب الأمن الصناعي بالعدوة في حادث صحراوي المنيا

لفظ أحمد أبو هشيمة، أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا، ليلحق بوالده الذي توفي في ذات الحادث.

اليوم، أضخم مزاد علني لبيع سيارات وأجهزة كهربائية وموبايلات حصيلة مضبوطات 4 موان مصرية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتعاون مع مصلحة الجمارك، إقامة جلسة مزاد علني اليوم 14 أغسطس 2025، لبيع مجموعة من السيارات والمضبوطات الجمركية من جمارك الإسكندرية والسويس ومطروح، بالإضافة إلى بضائع متنوعة من جمرك مطار القاهرة.

الكرة في ملعب أمريكا وبيان لـ"حماس"، إسرائيل تضع شرطًا لاستئناف المفاوضات مع حماس

وضعت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، شرطًا لاستئناف المفاوضات مع حركة "حماس" بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وإعادة الرهائن.

سابقة تاريخية، أطفال فلسطين يسلمون ميداليات كأس السوبر الأوروبي

في لقطة تاريخية لم تحدث من قبل، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مشاركة طفلين فلسطينيين في تتويج وتوزيع الميداليات بكأس السوبر الأوروبي.

الأعلى منذ 2021، "بيتكوين" تسجل مستوى قياسيا جديدا

سجلت عملة بتكوين مستوى قياسيًّا مرتفعًا جديدًا اليوم الخميس مع تزايد التوقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

زي الفل وبكرة يوم حاسم، محمود سعد يطمئن الجمهور على صحة أنغام

تطور جديد عن الحالة الصحية للفنانة أنغام كشف عنه الإعلامي محمود سعد في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

تأخر عن زيارتها واستفزها في الرد، سيدة تنهي حياة ابنها بـ"شومة" في كرموز بالإسكندرية

قتل شاب على يد والدته بمحافظة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، إثر خلاف حاد نشب بينهما في منزلها بمنطقة كرموز.

القناة 12 الإسرائيلية: هناك تقدم في المفاوضات مع إندونيسيا وأرض الصومال لاستقبال سكان غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن هناك تقدما في المفاوضات مع إندونيسيا وأرض الصومال لاستيعاب سكان غزة.

يحدث عالميا، ارتفاع سعر الذهب والنفط بسبب تراجع الدولار وترقب لقمة ترامب وبوتين

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، مدعومًا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

توب وشنطة يد بـ"نص مليون جنيه"، سعر إطلالة إليسا الخيالية بمطار القاهرة قبل حفل الساحل (صور)

على طريقة الهضبة عمرو دياب، ظهرت الفنانة إليسا بمطار القاهرة الدولي أمس الأربعاء بإطلالة خيالية، استعدادًا لإحياء حفلها في الساحل الشمالي، وخطفت الأنظار بملابسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.