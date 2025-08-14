الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

لمواجهة الموجة الحارة، 4 نصائح مهمة من الأرصاد للمواطنين

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

وجهت هيئة  الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد.

وجاءت النصائح كالتالي: 

  1. عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.
  2. ارتداء قبعة فى حالة التعرض لأشعة الشمس.
  3. ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.
  4. الإكثار من شرب السوائل الباردة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود تتعرض البلاد إلى موجة شديد الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب اليوم نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تترواح من 2: 4  درجات مئوية. 

درجة حرارة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى 

درجة الحرارة العظمى:  42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 38

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 45

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 49

درجة الحرارة المحسوسة: 49

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة. 

