18 حجم الخط

يبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.

نتيجة مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني

وتعادل فريق بايرن ميونخ مع نظيره ماينز بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني.

فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني

افتتح بايرن ميونخ التسجيل عن طريق لينارت كارل في الدقيقة 29، وتعادل ماينز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق بوتوليسكي.

وفي الشوط الثاني سجل سونج الهدف الثاني لـ ماينز في الدقيقة 67 قبل أن يتعادل بايرن عن طريق هاري كين في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

هاري كين يسجل من نقطة الجزاء ويعدل النتيجة لبايرن ميونخ 🎯⚽#الدوري_الألماني#Bundesliga pic.twitter.com/zal21mPICq — MBC Action (@mbcaction) December 14, 2025

تشكيل بايرن ميونخ أمام ماينز

ويبدأ بايرن ميونخ أمام ماينز كالتالي:

حارس المرمى: مانويل نوير

الدفاع: يوسيب ستانيشيتش – كيم مين جاي – هيروكي إيتو – توم بيشوف

الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا – لينارت كارل

خط الهجوم: مايكل أوليز – سيرج جنابري - هاري كين

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد ماينز

نقلت قناة “MBC أكشن” مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في الجولة الـ14 من الدوري الألماني، حيث إنها الناقل الحصري لمنافسات البوندسليجا في الموسم الجاري.

ترتيب بايرن ميونخ وماينز

بهذه النتيجة يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة، فيما يقبع ماينز في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 7 نقاط فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.